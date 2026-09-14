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Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33)

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Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 1
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 2
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 3
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 4
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 5
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 6
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 7
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 8
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 9
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 10
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 11
Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 1
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 2
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 3
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 4
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 5
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 6
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 7
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 8
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 9
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 10
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 11
  • Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732813
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
26
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33)

Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для снятия напряжения. Стильный массажер с пятью насадками можно применять для всего тела. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки.

Отзывы о товаре Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
26
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для снятия напряжения. Стильный массажер с пятью насадками можно применять для всего тела. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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