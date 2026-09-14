Электронная книга Digma pro MOON 7 темно-серый
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Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732771
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Электронная книга Digma pro MOON 7 темно-серый
Электронная книга Digma с диагональю 7 дюймов открывает новые грани комфорта для чтения. Благодаря дисплею E Ink Carta глаза не устают, а встроенная подсветка позволяет наслаждаться любимыми книгами даже в полной темноте — неважно, дома вы или в поезде. Сенсорный экран реагирует легко, управление становится интуитивным и простым. Внутренней памяти на 32 Гб хватит на целую библиотеку, а 1 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу Android. Серый корпус выглядит стильно и современно, а вес в 660 грамм гарантирует, что устройство удобно держать в руках даже при долгом чтении.
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Бренд
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Страна производитель
Китай
Электронная книга Digma с диагональю 7 дюймов открывает новые грани комфорта для чтения. Благодаря дисплею E Ink Carta глаза не устают, а встроенная подсветка позволяет наслаждаться любимыми книгами даже в полной темноте — неважно, дома вы или в поезде. Сенсорный экран реагирует легко, управление становится интуитивным и простым. Внутренней памяти на 32 Гб хватит на целую библиотеку, а 1 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу Android. Серый корпус выглядит стильно и современно, а вес в 660 грамм гарантирует, что устройство удобно держать в руках даже при долгом чтении.
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