Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром
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Характеристики
Описание товара Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром
Ручной душ Libre — воплощение современного минимализма в линейке AM.PM. Дизайн созданный совместно с мировым агентством Brandis Германия сочетает лаконичные линии и идеальную эргономику подчёркивая архитектурную чистоту ванной комнаты и создавая ощущение лёгкости и визуального баланса. Дизайн продуман так чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Лейка в форме стика с одним режимом подачи воды Spray обеспечивает точный и равномерный поток. Впервые на рынке: инновационная конструкции верхней части которая вращается для плавного и естественного движения делает использование душа максимально интуитивным. Ручной душ лежит в руке естественно а плавный поворот и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Эксклюзивное покрытие Everlast гарантирует долговечность и блеск. Оно устойчиво к механическим повреждениям сохраняет безупречный внешний вид на протяжении многих лет подчёркивая премиальность продукта.
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