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Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром

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Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 1
Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 2
Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 3
Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 4
Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 2
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 3
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 4
  • Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром
3 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х4х4
Вес, г.
200

Описание товара Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром

Ручной душ Libre — воплощение современного минимализма в линейке AM.PM. Дизайн созданный совместно с мировым агентством Brandis Германия сочетает лаконичные линии и идеальную эргономику подчёркивая архитектурную чистоту ванной комнаты и создавая ощущение лёгкости и визуального баланса. Дизайн продуман так чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Лейка в форме стика с одним режимом подачи воды Spray обеспечивает точный и равномерный поток. Впервые на рынке: инновационная конструкции верхней части которая вращается для плавного и естественного движения делает использование душа максимально интуитивным. Ручной душ лежит в руке естественно а плавный поворот и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Эксклюзивное покрытие Everlast гарантирует долговечность и блеск. Оно устойчиво к механическим повреждениям сохраняет безупречный внешний вид на протяжении многих лет подчёркивая премиальность продукта.

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
цилиндрическая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
31
Общая длина лейки, мм
265
Страна производитель
Германия
Описание
Ручной душ Libre — воплощение современного минимализма в линейке AM.PM. Дизайн созданный совместно с мировым агентством Brandis Германия сочетает лаконичные линии и идеальную эргономику подчёркивая архитектурную чистоту ванной комнаты и создавая ощущение лёгкости и визуального баланса. Дизайн продуман так чтобы ручной душ идеально гармонировал с другими элементами коллекции. Лейка в форме стика с одним режимом подачи воды Spray обеспечивает точный и равномерный поток. Впервые на рынке: инновационная конструкции верхней части которая вращается для плавного и естественного движения делает использование душа максимально интуитивным. Ручной душ лежит в руке естественно а плавный поворот и точная подача воды превращают каждый приём душа в wellness-процедуру. Эксклюзивное покрытие Everlast гарантирует долговечность и блеск. Оно устойчиво к механическим повреждениям сохраняет безупречный внешний вид на протяжении многих лет подчёркивая премиальность продукта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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