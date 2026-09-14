Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь
Кофемашина KitchenAid 5KES8556ESX — это изысканное сочетание американской надёжности, итальянского вдохновения и современных технологий для приготовления кофе в домашних условиях. Её корпус, выполненный из прочного пластика с металлическими вставками и хромированными деталями, демонстрирует фирменный ретро-стиль бренда, добавляя кухне шарма и индивидуальности. Устройство работает в полностью ручном режиме, предоставляя пользователю полный контроль над процессом заваривания: от степени утрамбовки молотого кофе до длительности экстракции и интенсивности подачи пара. Такой подход позволяет раскрыть уникальные вкусовые оттенки каждого сорта и настроить напиток под личные предпочтения. Встроенный паровой капучинатор отличается высокой мощностью и точной регулировкой, обеспечивая создание густой, воздушной и стабильной молочной пены для капучино, латте или макиато. Резервуар для воды объёмом 1,2 литра позволяет готовить несколько порций подряд без необходимости частой доливки, что особенно удобно в утренние часы или при приёме гостей. Подогревающая панель для чашек поддерживает оптимальную температуру посуды, помогая сохранить аромат и насыщенность эспрессо до последнего глотка. Компактные габариты делают модель идеальной для небольших кухонь, не занимая много места на столешнице. Интегрированный манометр отображает давление в реальном времени, позволяя избежать недостаточной или чрезмерной экстракции и добиваться сбалансированного вкуса. Все съёмные компоненты легко демонтируются и поддаются быстрой очистке, а продуманная конструкция минимизирует скопление остатков кофе и известкового налёта. Несмотря на винтажный внешний вид, устройство демонстрирует высокую надёжность, стабильную работу и достойное качество напитков. Эта кофемашина — выбор для тех, кто ищет гармонию стиля, контроля и подлинного кофейного удовольствия. КитченАид.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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