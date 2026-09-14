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Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь

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Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 1
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 2
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 3
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 4
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 5
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 6
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 7
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 8
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 9
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 10
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 11
Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Подогрев чашек
да
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 1
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 2
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 3
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 4
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 5
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 6
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 7
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 8
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 9
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 10
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 11
  • Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730751
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х40
Вес, кг.
18.1

Описание товара Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь

Кофемашина KitchenAid 5KES8556ESX — это изысканное сочетание американской надёжности, итальянского вдохновения и современных технологий для приготовления кофе в домашних условиях. Её корпус, выполненный из прочного пластика с металлическими вставками и хромированными деталями, демонстрирует фирменный ретро-стиль бренда, добавляя кухне шарма и индивидуальности. Устройство работает в полностью ручном режиме, предоставляя пользователю полный контроль над процессом заваривания: от степени утрамбовки молотого кофе до длительности экстракции и интенсивности подачи пара. Такой подход позволяет раскрыть уникальные вкусовые оттенки каждого сорта и настроить напиток под личные предпочтения. Встроенный паровой капучинатор отличается высокой мощностью и точной регулировкой, обеспечивая создание густой, воздушной и стабильной молочной пены для капучино, латте или макиато. Резервуар для воды объёмом 1,2 литра позволяет готовить несколько порций подряд без необходимости частой доливки, что особенно удобно в утренние часы или при приёме гостей. Подогревающая панель для чашек поддерживает оптимальную температуру посуды, помогая сохранить аромат и насыщенность эспрессо до последнего глотка. Компактные габариты делают модель идеальной для небольших кухонь, не занимая много места на столешнице. Интегрированный манометр отображает давление в реальном времени, позволяя избежать недостаточной или чрезмерной экстракции и добиваться сбалансированного вкуса. Все съёмные компоненты легко демонтируются и поддаются быстрой очистке, а продуманная конструкция минимизирует скопление остатков кофе и известкового налёта. Несмотря на винтажный внешний вид, устройство демонстрирует высокую надёжность, стабильную работу и достойное качество напитков. Эта кофемашина — выбор для тех, кто ищет гармонию стиля, контроля и подлинного кофейного удовольствия. КитченАид.

Отзывы о товаре Кофемашина автоматическая KitchenAid Artisan 5KES8556ESX нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
7
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина KitchenAid 5KES8556ESX — это изысканное сочетание американской надёжности, итальянского вдохновения и современных технологий для приготовления кофе в домашних условиях. Её корпус, выполненный из прочного пластика с металлическими вставками и хромированными деталями, демонстрирует фирменный ретро-стиль бренда, добавляя кухне шарма и индивидуальности. Устройство работает в полностью ручном режиме, предоставляя пользователю полный контроль над процессом заваривания: от степени утрамбовки молотого кофе до длительности экстракции и интенсивности подачи пара. Такой подход позволяет раскрыть уникальные вкусовые оттенки каждого сорта и настроить напиток под личные предпочтения. Встроенный паровой капучинатор отличается высокой мощностью и точной регулировкой, обеспечивая создание густой, воздушной и стабильной молочной пены для капучино, латте или макиато. Резервуар для воды объёмом 1,2 литра позволяет готовить несколько порций подряд без необходимости частой доливки, что особенно удобно в утренние часы или при приёме гостей. Подогревающая панель для чашек поддерживает оптимальную температуру посуды, помогая сохранить аромат и насыщенность эспрессо до последнего глотка. Компактные габариты делают модель идеальной для небольших кухонь, не занимая много места на столешнице. Интегрированный манометр отображает давление в реальном времени, позволяя избежать недостаточной или чрезмерной экстракции и добиваться сбалансированного вкуса. Все съёмные компоненты легко демонтируются и поддаются быстрой очистке, а продуманная конструкция минимизирует скопление остатков кофе и известкового налёта. Несмотря на винтажный внешний вид, устройство демонстрирует высокую надёжность, стабильную работу и достойное качество напитков. Эта кофемашина — выбор для тех, кто ищет гармонию стиля, контроля и подлинного кофейного удовольствия. КитченАид.
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Отзывы


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