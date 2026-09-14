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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый

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Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 1
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 2
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 3
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 4
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 5
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 6
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 7
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 8
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 9
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 10
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 11
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 12
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 13
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 14
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 15
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 16
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 17
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 18
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 19
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 20
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 21
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 22
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 23
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 24
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 25
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 26
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 27
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 28
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 29
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 30
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 31
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 32
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 33
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 34
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 35
Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 1
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 2
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 3
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 4
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 5
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 6
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 7
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 8
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 9
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 10
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 11
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 12
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 13
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 14
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 15
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 16
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 17
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 18
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 19
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 20
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 21
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 22
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 23
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 24
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 25
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 26
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 27
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 28
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 29
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 30
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 31
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 32
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 33
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 34
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 35
  • Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730746
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х36
Вес, кг.
14.7

Описание товара Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый

Рожковая KitchenAid 5KES6551EPL выполнена в чистом белом цвете и привлекает аккуратным современным дизайном, который легко впишется в любую кухню. Корпус из пластика легкий и практичный, он не выходит из моды и прост в уходе. Габариты 39.5?33.5?28.1 см делают прибор компактным, но при этом вместительным и стабильным на столе. Подсветка рабочей зоны и подогрев чашек создают кофейную атмосферу и ускоряют подачу напитков. Технологии построены на удобстве и качестве экстракции. Термоблок быстро обеспечивает рабочую температуру, что сокращает время ожидания и стабилизирует нагрев воды для равномерной экстракции. Аналоговый манометр показывает давление во время приготовления, что помогает контролировать процесс и добиваться идеальной пенки. Давление пара 15 бар позволяет получать плотный крем и жаркую подачу для латте и капучино. Функционал насыщен настройками для персонализации. Есть регулировки крепости, порций и температуры, а также 15 степеней помола для точной настройки вкуса. Контейнер для зерен на 225 г и возможность работы с молотым кофе дают выбор между свежим помолом и быстрым вариантом. Двойная подача позволяет готовить две чашки одновременно, а автоматическое приготовление капучино и съемный молочник 355 мл облегчают работу с молоком. Емкость резервуара воды 2,5 л с фильтром и настройка жесткости защищают машину и улучшают вкус напитков. Автоотключение, программы промывки и очистки от накипи упрощают обслуживание и продлевают срок службы. Кнопочные и поворотные переключатели понятны интуитивно, а индикация включения и подсветка делают прибор безопасным и удобным в повседневном использовании. В комплекте идет портафильтр 58 мм, темпер и молочник, что позволяет сразу переходить к профессиональному приготовлению. Вес около 10,7 кг при прочном основании обеспечивает устойчивость при работе. При мощности 1500 Вт машина быстро готова к работе и справляется с нагрузкой в домашней или небольшой офисной среде. Это универсальное решение для тех, кто ценит управление процессом и стабильный результат.

Отзывы о товаре Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая KitchenAid 5KES6551EPL выполнена в чистом белом цвете и привлекает аккуратным современным дизайном, который легко впишется в любую кухню. Корпус из пластика легкий и практичный, он не выходит из моды и прост в уходе. Габариты 39.5?33.5?28.1 см делают прибор компактным, но при этом вместительным и стабильным на столе. Подсветка рабочей зоны и подогрев чашек создают кофейную атмосферу и ускоряют подачу напитков. Технологии построены на удобстве и качестве экстракции. Термоблок быстро обеспечивает рабочую температуру, что сокращает время ожидания и стабилизирует нагрев воды для равномерной экстракции. Аналоговый манометр показывает давление во время приготовления, что помогает контролировать процесс и добиваться идеальной пенки. Давление пара 15 бар позволяет получать плотный крем и жаркую подачу для латте и капучино. Функционал насыщен настройками для персонализации. Есть регулировки крепости, порций и температуры, а также 15 степеней помола для точной настройки вкуса. Контейнер для зерен на 225 г и возможность работы с молотым кофе дают выбор между свежим помолом и быстрым вариантом. Двойная подача позволяет готовить две чашки одновременно, а автоматическое приготовление капучино и съемный молочник 355 мл облегчают работу с молоком. Емкость резервуара воды 2,5 л с фильтром и настройка жесткости защищают машину и улучшают вкус напитков. Автоотключение, программы промывки и очистки от накипи упрощают обслуживание и продлевают срок службы. Кнопочные и поворотные переключатели понятны интуитивно, а индикация включения и подсветка делают прибор безопасным и удобным в повседневном использовании. В комплекте идет портафильтр 58 мм, темпер и молочник, что позволяет сразу переходить к профессиональному приготовлению. Вес около 10,7 кг при прочном основании обеспечивает устойчивость при работе. При мощности 1500 Вт машина быстро готова к работе и справляется с нагрузкой в домашней или небольшой офисной среде. Это универсальное решение для тех, кто ценит управление процессом и стабильный результат.
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