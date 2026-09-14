Описание товара Кофемашина KitchenAid 5KES6551EPL фарфоровый белый

Рожковая KitchenAid 5KES6551EPL выполнена в чистом белом цвете и привлекает аккуратным современным дизайном, который легко впишется в любую кухню. Корпус из пластика легкий и практичный, он не выходит из моды и прост в уходе. Габариты 39.5?33.5?28.1 см делают прибор компактным, но при этом вместительным и стабильным на столе. Подсветка рабочей зоны и подогрев чашек создают кофейную атмосферу и ускоряют подачу напитков. Технологии построены на удобстве и качестве экстракции. Термоблок быстро обеспечивает рабочую температуру, что сокращает время ожидания и стабилизирует нагрев воды для равномерной экстракции. Аналоговый манометр показывает давление во время приготовления, что помогает контролировать процесс и добиваться идеальной пенки. Давление пара 15 бар позволяет получать плотный крем и жаркую подачу для латте и капучино. Функционал насыщен настройками для персонализации. Есть регулировки крепости, порций и температуры, а также 15 степеней помола для точной настройки вкуса. Контейнер для зерен на 225 г и возможность работы с молотым кофе дают выбор между свежим помолом и быстрым вариантом. Двойная подача позволяет готовить две чашки одновременно, а автоматическое приготовление капучино и съемный молочник 355 мл облегчают работу с молоком. Емкость резервуара воды 2,5 л с фильтром и настройка жесткости защищают машину и улучшают вкус напитков. Автоотключение, программы промывки и очистки от накипи упрощают обслуживание и продлевают срок службы. Кнопочные и поворотные переключатели понятны интуитивно, а индикация включения и подсветка делают прибор безопасным и удобным в повседневном использовании. В комплекте идет портафильтр 58 мм, темпер и молочник, что позволяет сразу переходить к профессиональному приготовлению. Вес около 10,7 кг при прочном основании обеспечивает устойчивость при работе. При мощности 1500 Вт машина быстро готова к работе и справляется с нагрузкой в домашней или небольшой офисной среде. Это универсальное решение для тех, кто ценит управление процессом и стабильный результат.