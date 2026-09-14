Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический KitchenAid Artisan 5KEK1522EPP пальмовый
Электрочайник KitchenAid — это сочетание стиля, функциональности и надежности. Изготовленный из прочного металла и пластика, этот чайник будет долговечным помощником на вашей кухне. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его устойчивым и стабильным. С мощностью в 2400 Вт электрочайник быстро нагревает воду, а объем 1,5 литра позволяет закипятить необходимое количество воды за один раз. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный и быстрый нагрев, устраняя накипь и упрощая очистку. Одной из ключевых особенностей этого устройства является терморегулятор, позволяющий точно устанавливать необходимую температуру. Это особенно удобно для приготовления различных видов чая, кофе и других напитков, требующих специфического температурного режима. Электрочайник доступен в элегантном зеленом и серебристом цветах, добавляя современные акценты в интерьер вашей кухни. KitchenAid, бренд с мировым именем, обеспечивает высокий стандарт качества. Устройство произведено в Китае, соблюдая все современные стандарты и технологии. Отсутствие подсветки делает его более экономичным, при этом стильный дизайн и функциональность ставят этот чайник в ряд с лучшими на рынке. Этот чайник — отличное решение для тех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
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Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: 1.5 л, металлические, без пластика внутри
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