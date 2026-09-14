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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый

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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 11
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 12
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 13
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 14
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 15
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 16
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 17
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 18
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 19
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 20
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 21
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 22
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 11
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 12
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 13
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 14
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 15
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 16
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 17
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 18
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 19
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 20
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 21
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 22
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730704
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6.9 л
Количество насадок
3
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания; насадка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х35
Вес, кг.
16.7

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый

Миксер KitchenAid — это сочетание высококачественных материалов и функциональности для ваших кулинарных шедевров. Этот стационарный миксер, выполненный в стильном белом цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и надежность при работе. Корпус, изготовленный из прочного металла, делает его долговечным и устойчивым к ежедневным нагрузкам. Мощность устройства составляет 500 Вт, что достаточно для выполнения самых разных задач. Хотя модель и не оснащена турборежимом или импульсным режимом, десять скоростей вращения насадок позволяют точно контролировать процесс смешивания. Миксер комплектуется тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности: теперь смешивать, взбивать и замешивать тесто станет еще проще и быстрее. Вместительная чаша объемом 6.9 литра выполнена из нержавеющей стали, она долговечна и устойчива к воздействию различных продуктов и высокой температуры. Производство миксера налажено в Китае, но выполнено в традициях высочайшего качества KitchenAid. Этот миксер станет не только помощником на кухне, но и стильным элементом вашего интерьера.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
белый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6.9 л
Количество насадок
3
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания; насадка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это сочетание высококачественных материалов и функциональности для ваших кулинарных шедевров. Этот стационарный миксер, выполненный в стильном белом цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и надежность при работе. Корпус, изготовленный из прочного металла, делает его долговечным и устойчивым к ежедневным нагрузкам. Мощность устройства составляет 500 Вт, что достаточно для выполнения самых разных задач. Хотя модель и не оснащена турборежимом или импульсным режимом, десять скоростей вращения насадок позволяют точно контролировать процесс смешивания. Миксер комплектуется тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности: теперь смешивать, взбивать и замешивать тесто станет еще проще и быстрее. Вместительная чаша объемом 6.9 литра выполнена из нержавеющей стали, она долговечна и устойчива к воздействию различных продуктов и высокой температуры. Производство миксера налажено в Китае, но выполнено в традициях высочайшего качества KitchenAid. Этот миксер станет не только помощником на кухне, но и стильным элементом вашего интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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