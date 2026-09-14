Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM7990XEWH белый
Миксер KitchenAid — это сочетание высококачественных материалов и функциональности для ваших кулинарных шедевров. Этот стационарный миксер, выполненный в стильном белом цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С весом в 13 кг он обеспечивает стабильность и надежность при работе. Корпус, изготовленный из прочного металла, делает его долговечным и устойчивым к ежедневным нагрузкам. Мощность устройства составляет 500 Вт, что достаточно для выполнения самых разных задач. Хотя модель и не оснащена турборежимом или импульсным режимом, десять скоростей вращения насадок позволяют точно контролировать процесс смешивания. Миксер комплектуется тремя насадками, расширяющими его функциональные возможности: теперь смешивать, взбивать и замешивать тесто станет еще проще и быстрее. Вместительная чаша объемом 6.9 литра выполнена из нержавеющей стали, она долговечна и устойчива к воздействию различных продуктов и высокой температуры. Производство миксера налажено в Китае, но выполнено в традициях высочайшего качества KitchenAid. Этот миксер станет не только помощником на кухне, но и стильным элементом вашего интерьера.
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Теги товара: 500 вт, с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, профессиональные, пластиковые
Теги товара: 500 вт, с чашей, с металлической чашей
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