Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM70JPXEWH белый
Миксер KitchenAid — это надежное и мощное устройство, созданное для профессиональной и домашней кухни. С весом 15,7 кг, этот планетарный миксер характеризуется прочным металлическим корпусом и вместительной металлической чашей объемом 6,6 литра, что позволяет без труда справиться с большими объемами продуктов. Миксер оснащен двигателем мощностью 375 Вт, что обеспечивает отличную производительность и долговечность. Устройство предлагает 11 скоростных режимов, обеспечивая точный контроль за процессом перемешивания и возможность настройки для различных рецептов — от нежного взбивания до интенсивного замеса теста. Белый цвет миксера придаст вашей кухне стильный и современный вид, а популярный бренд KitchenAid обеспечивает качество и надежность устройства. Хотя у миксера отсутствует импульсный режим, его функциональности более чем достаточно для решения любых кулинарных задач. Произведенный в Китае, миксер KitchenAid представляет собой превосходное сочетание технологии, дизайна и долговечности, что делает его ценным помощником для каждого увлеченного кулинара.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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