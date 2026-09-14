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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый

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Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 5
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 6
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 7
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 8
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 9
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 10
Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 5
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 6
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 7
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 8
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 9
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 10
  • Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730684
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
16.1

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый

Миксер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности, предназначенное для истинных ценителей кулинарного мастерства. Этот планетарный миксер в стильном бежевом цвете станет не только надежным помощником на вашей кухне, но и элегантным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и чашей, он обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Объем чаши в 5.6 литров позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов, а 375 Вт мощности обеспечивают гладкое и равномерное смешивание. Миксер оборудован 11 скоростями, которые помогут вам идеально настроить процесс приготовления для различных рецептов — от легкого взбивания сливок до замешивания густого теста. В комплект входят три насадки, позволяющие расширить возможности вашего кулинарного творчества. Хотя импульсный режим отсутствует, этот недостаток с лихвой компенсируется продуманными функциональными характеристиками и эргономичностью устройства. Длина сетевого шнура составляет 1,14 м, обеспечивая комфортное подключение к сети. Весом в 13 кг, миксер гарантирует устойчивость во время работы, исключая вибрацию и опрокидывание. Миксер KitchenAid — это надежное вложение в качество вашей кухни, мастерство и любовь к кулинарии.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid 5KSM60SPXEAC бежевый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
11
Длина сетевого шнура
1.14
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.6 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Крюк для замешивания теста; Проволочный венчик для взбивания; Лопатка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности, предназначенное для истинных ценителей кулинарного мастерства. Этот планетарный миксер в стильном бежевом цвете станет не только надежным помощником на вашей кухне, но и элегантным элементом интерьера. С прочным металлическим корпусом и чашей, он обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Объем чаши в 5.6 литров позволяет легко справляться с большими объемами ингредиентов, а 375 Вт мощности обеспечивают гладкое и равномерное смешивание. Миксер оборудован 11 скоростями, которые помогут вам идеально настроить процесс приготовления для различных рецептов — от легкого взбивания сливок до замешивания густого теста. В комплект входят три насадки, позволяющие расширить возможности вашего кулинарного творчества. Хотя импульсный режим отсутствует, этот недостаток с лихвой компенсируется продуманными функциональными характеристиками и эргономичностью устройства. Длина сетевого шнура составляет 1,14 м, обеспечивая комфортное подключение к сети. Весом в 13 кг, миксер гарантирует устойчивость во время работы, исключая вибрацию и опрокидывание. Миксер KitchenAid — это надежное вложение в качество вашей кухни, мастерство и любовь к кулинарии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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