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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 8
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 9
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 10
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 11
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 12
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 13
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 14
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
бежевый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 8
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 9
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 10
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 11
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 12
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 13
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 14
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730649
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, ножи
Цвет
бежевый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль

Блендер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля и функциональности, которое подойдет для любой современной кухни. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, что придает ему изысканный вид. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт и может развивать скорость до 16000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с широким спектром кулинарных задач, начиная от простого смешивания до сложного измельчения. С одной из ключевых особенностей этого устройства является его стеклянная чаша объемом 1,4 литра. Она отличается прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает её надежным помощником на кухне. Пять скоростей/режимов работы позволяют подобрать оптимальные настройки для каждого блюда, обеспечивая максимальную гибкость в использовании. Блендер KitchenAid изготовлен в Китае, что гарантирует сочетание высокого качества сборки и доступной цены. При весе 6,62 кг он достаточно устойчив и не будет сдвигаться на поверхности во время работы. Этот блендер станет отличным приобретением для тех, кто ценит качество, надежность и стиль в каждом элементе кухонной техники.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMH молочный коктейль




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, ножи
Цвет
бежевый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер KitchenAid — это идеальное сочетание стиля и функциональности, которое подойдет для любой современной кухни. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, что придает ему изысканный вид. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт и может развивать скорость до 16000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с широким спектром кулинарных задач, начиная от простого смешивания до сложного измельчения. С одной из ключевых особенностей этого устройства является его стеклянная чаша объемом 1,4 литра. Она отличается прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что делает её надежным помощником на кухне. Пять скоростей/режимов работы позволяют подобрать оптимальные настройки для каждого блюда, обеспечивая максимальную гибкость в использовании. Блендер KitchenAid изготовлен в Китае, что гарантирует сочетание высокого качества сборки и доступной цены. При весе 6,62 кг он достаточно устойчив и не будет сдвигаться на поверхности во время работы. Этот блендер станет отличным приобретением для тех, кто ценит качество, надежность и стиль в каждом элементе кухонной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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