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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730648
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.91
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
44х32х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый

Блендер KitchenAid — это высокопроизводительное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С высокой мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения до 16000 об/мин, он легко справится с измельчением, смешиванием и приготовлением самых разнообразных блюд. Этот стационарный блендер оснащен крепким стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который обеспечивает безопасность и длительный срок службы, в то время как острые металлические ножи гарантируют качественные результаты. Обладая 5 режимами работы, блендер позволяет выбрать оптимальную скорость для любых ингредиентов, от мягких фруктов до твердых орехов. Зеленый цвет устройства придаст вашему интерьеру свежесть и яркость. Кроме того, блендер KitchenAid имеет компактные размеры и весит всего 6,62 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 0,91 м, обеспечивая гибкость в размещении на кухне. В комплекте идет одна насадка, которая предоставляет все необходимые функции для эффективной работы. Это сочетание продуманного дизайна, мощности и функциональности делает блендер KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в каждом аспекте кухонной техники.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPT фисташковый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.91
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Описание
Блендер KitchenAid — это высокопроизводительное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С высокой мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения до 16000 об/мин, он легко справится с измельчением, смешиванием и приготовлением самых разнообразных блюд. Этот стационарный блендер оснащен крепким стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который обеспечивает безопасность и длительный срок службы, в то время как острые металлические ножи гарантируют качественные результаты. Обладая 5 режимами работы, блендер позволяет выбрать оптимальную скорость для любых ингредиентов, от мягких фруктов до твердых орехов. Зеленый цвет устройства придаст вашему интерьеру свежесть и яркость. Кроме того, блендер KitchenAid имеет компактные размеры и весит всего 6,62 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 0,91 м, обеспечивая гибкость в размещении на кухне. В комплекте идет одна насадка, которая предоставляет все необходимые функции для эффективной работы. Это сочетание продуманного дизайна, мощности и функциональности делает блендер KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в каждом аспекте кухонной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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