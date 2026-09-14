Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые
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Характеристики
Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые
Кухонные весы Smeg — это сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для современной кухни. Бренд Smeg известен своим уникальным дизайном, и эти электронные весы не являются исключением. Корпус изготовлен из прочного сочетания пластика и стали, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Платформа и чаша выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что не только придает продукту элегантный внешний вид, но и гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Чаша объемом 1.8 литра позволяет удобно взвешивать как жидкие, так и сыпучие продукты. Управление весами осуществляется механически, что подчеркивает их классический стиль. Питаются весы от Li-Ion батареи, что обеспечивает их долгую автономную работу и удобство в использовании. Белоснежный цвет придаст вашей кухне изысканности и легко впишется в любой интерьер. Весы способны измерять массу в различных единицах: граммы, миллилитры, унции и фунты, с точностью до 1 грамма, что делает их незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Максимальный предел взвешивания до 5 кг позволяет работать с разными объемами продуктов, а вес устройства составляет всего 1,6 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонные весы Smeg производятся в Китае и являются гарантией высокого качества и современного подхода к приготовлению пищи. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание эстетики и практичности в бытовых приборах.
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