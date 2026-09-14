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Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые

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Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 1
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 2
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 3
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 4
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 5
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 6
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 7
Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Предел взвешивания, кг
5
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 1
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 2
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 3
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 4
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 5
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 6
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 7
  • Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730623
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
белый
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
3.4

Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые

Кухонные весы Smeg — это сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для современной кухни. Бренд Smeg известен своим уникальным дизайном, и эти электронные весы не являются исключением. Корпус изготовлен из прочного сочетания пластика и стали, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Платформа и чаша выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что не только придает продукту элегантный внешний вид, но и гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Чаша объемом 1.8 литра позволяет удобно взвешивать как жидкие, так и сыпучие продукты. Управление весами осуществляется механически, что подчеркивает их классический стиль. Питаются весы от Li-Ion батареи, что обеспечивает их долгую автономную работу и удобство в использовании. Белоснежный цвет придаст вашей кухне изысканности и легко впишется в любой интерьер. Весы способны измерять массу в различных единицах: граммы, миллилитры, унции и фунты, с точностью до 1 грамма, что делает их незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Максимальный предел взвешивания до 5 кг позволяет работать с разными объемами продуктов, а вес устройства составляет всего 1,6 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонные весы Smeg производятся в Китае и являются гарантией высокого качества и современного подхода к приготовлению пищи. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание эстетики и практичности в бытовых приборах.

Отзывы о товаре Весы кухонные Smeg KSF01WHWW белые




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Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
белый
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонные весы Smeg — это сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для современной кухни. Бренд Smeg известен своим уникальным дизайном, и эти электронные весы не являются исключением. Корпус изготовлен из прочного сочетания пластика и стали, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Платформа и чаша выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что не только придает продукту элегантный внешний вид, но и гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Чаша объемом 1.8 литра позволяет удобно взвешивать как жидкие, так и сыпучие продукты. Управление весами осуществляется механически, что подчеркивает их классический стиль. Питаются весы от Li-Ion батареи, что обеспечивает их долгую автономную работу и удобство в использовании. Белоснежный цвет придаст вашей кухне изысканности и легко впишется в любой интерьер. Весы способны измерять массу в различных единицах: граммы, миллилитры, унции и фунты, с точностью до 1 грамма, что делает их незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд. Максимальный предел взвешивания до 5 кг позволяет работать с разными объемами продуктов, а вес устройства составляет всего 1,6 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонные весы Smeg производятся в Китае и являются гарантией высокого качества и современного подхода к приготовлению пищи. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание эстетики и практичности в бытовых приборах.
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Отзывы


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