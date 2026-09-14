Весы кухонные Smeg KSF01BLWW черные
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Характеристики
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730620
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
черный
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
3.4
Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01BLWW черные
Весы Smeg — идеальный продукт для тех, кто хочет объединить элегантность дизайна с точностью приготовления пищи. Двойной дисплей , аналоговый для любителей классического стиля и цифровой светодиодный для мгновенного считывания, гарантирует универсальность и практичность для любых кулинарных нужд. Чаша изготовлена ??из нержавеющей стали, легко моется, так как ее можно мыть в посудомоечной машине, она гигиенична и устойчива к запахам. Платформа для взвешивания совместима с чашей миксера Smeg, предлагая комплексное решение для упрощения приготовления любимых блюд.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
черный
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Весы Smeg — идеальный продукт для тех, кто хочет объединить элегантность дизайна с точностью приготовления пищи. Двойной дисплей , аналоговый для любителей классического стиля и цифровой светодиодный для мгновенного считывания, гарантирует универсальность и практичность для любых кулинарных нужд. Чаша изготовлена ??из нержавеющей стали, легко моется, так как ее можно мыть в посудомоечной машине, она гигиенична и устойчива к запахам. Платформа для взвешивания совместима с чашей миксера Smeg, предлагая комплексное решение для упрощения приготовления любимых блюд.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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