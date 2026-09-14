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Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый

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Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 1
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 2
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 3
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 4
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 5
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 6
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 7
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 8
Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Предел взвешивания, кг
5
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 1
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 2
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 3
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 4
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 5
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 6
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 7
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 8
  • Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730619
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
зеленый
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
3.4

Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый

Кухонные весы Smeg KSF01PGWW — это элегантное сочетание стиля и функциональности. Они выполнены в стиле 50-х годов, что придает им шарм и изысканность. Пастельно-зеленый цвет корпуса из нержавеющей стали и пластика подчеркивает их уникальный дизайн и делает их ярким акцентом на любой кухне. Эта модель не только красива, но и прочна, благодаря использованию качественных материалов. Максимальная вместимость этих весов составляет 5 кг, а шаг измерения — всего 1 грамм. Это позволяет точно взвешивать ингредиенты для любого рецепта. В комплекте с весами поставляется чаша из нержавеющей стали объемом 1.8 литра, которая идеально подходит для смешивания ингредиентов. Особенностью этих весов является их удобство в использовании. Они оснащены LED-дисплеем с подсветкой, который позволяет легко прочитать результаты измерений. Управление весами осуществляется с помощью рычага, что делает их использование интуитивно понятным. Весы также имеют функцию тарирования, которая позволяет обнулить вес чаши и взвешивать только ингредиенты. Прибор работает от аккумулятора литий-ионного типа на 1200 мА/ч, что обеспечивает время работы в активном режиме до 36 часов. Для зарядки аккумулятора в комплекте предоставляется USB-кабель длиной 60 см. Кроме того, имеется режим ожидания, который позволяет экономить заряд аккумулятора при недолгом простое. Пользователь может выбрать единицах измерения: граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции. Это делает их универсальными и подходящими для любой кухни, независимо от того, какие рецепты вы предпочитаете.

Отзывы о товаре Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
зеленый
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонные весы Smeg KSF01PGWW — это элегантное сочетание стиля и функциональности. Они выполнены в стиле 50-х годов, что придает им шарм и изысканность. Пастельно-зеленый цвет корпуса из нержавеющей стали и пластика подчеркивает их уникальный дизайн и делает их ярким акцентом на любой кухне. Эта модель не только красива, но и прочна, благодаря использованию качественных материалов. Максимальная вместимость этих весов составляет 5 кг, а шаг измерения — всего 1 грамм. Это позволяет точно взвешивать ингредиенты для любого рецепта. В комплекте с весами поставляется чаша из нержавеющей стали объемом 1.8 литра, которая идеально подходит для смешивания ингредиентов. Особенностью этих весов является их удобство в использовании. Они оснащены LED-дисплеем с подсветкой, который позволяет легко прочитать результаты измерений. Управление весами осуществляется с помощью рычага, что делает их использование интуитивно понятным. Весы также имеют функцию тарирования, которая позволяет обнулить вес чаши и взвешивать только ингредиенты. Прибор работает от аккумулятора литий-ионного типа на 1200 мА/ч, что обеспечивает время работы в активном режиме до 36 часов. Для зарядки аккумулятора в комплекте предоставляется USB-кабель длиной 60 см. Кроме того, имеется режим ожидания, который позволяет экономить заряд аккумулятора при недолгом простое. Пользователь может выбрать единицах измерения: граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции. Это делает их универсальными и подходящими для любой кухни, независимо от того, какие рецепты вы предпочитаете.
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Доставка
Отзывы


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