Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2

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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 462 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729760
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Коммутатор OSNOVO представляет собой управляемое сетевое устройство, идеально подходящее для бизнеса, требующего надежной и гибкой инфраструктуры. Этот L2-коммутатор оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками и обеспечивает стабильное подключение в сети.
Коммутатор поддерживает современные технологии PoE, включая стандарты 802.3af и 802.3at, что упрощает питание подключенных устройств и снижает затраты на электропроводку. Благодаря впечатляющему размеру таблицы MAC адресов в 32,000 записей, этот коммутатор способен эффективно управлять даже крупными сетевыми конфигурациями.
Форм-фактор устройства предусматривает настольную установку, что делает его подходящим для использования в офисах и небольших серверных. При весе 4,78 кг, он достаточно компактен для размещения в любом удобном месте.
Коммутатор OSNOVO является идеальным выбором для организаций, желающих оптимизировать свои сетевые операции с помощью высокопроизводительного оборудования, поддерживающего гибкое управление и передовые функции PoE для подключения различных сетевых устройств.
Коммутатор OSNOVO представляет собой управляемое сетевое устройство, идеально подходящее для бизнеса, требующего надежной и гибкой инфраструктуры. Этот L2-коммутатор оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками и обеспечивает стабильное подключение в сети.
Коммутатор поддерживает современные технологии PoE, включая стандарты 802.3af и 802.3at, что упрощает питание подключенных устройств и снижает затраты на электропроводку. Благодаря впечатляющему размеру таблицы MAC адресов в 32,000 записей, этот коммутатор способен эффективно управлять даже крупными сетевыми конфигурациями.
Форм-фактор устройства предусматривает настольную установку, что делает его подходящим для использования в офисах и небольших серверных. При весе 4,78 кг, он достаточно компактен для размещения в любом удобном месте.
Коммутатор OSNOVO является идеальным выбором для организаций, желающих оптимизировать свои сетевые операции с помощью высокопроизводительного оборудования, поддерживающего гибкое управление и передовые функции PoE для подключения различных сетевых устройств.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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