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Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2

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Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 1
Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 2
Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 3
Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 1
  • Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 2
  • Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 3
  • Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 462 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729760
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х9
Вес, кг.
4.77

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2

Коммутатор OSNOVO представляет собой управляемое сетевое устройство, идеально подходящее для бизнеса, требующего надежной и гибкой инфраструктуры. Этот L2-коммутатор оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками и обеспечивает стабильное подключение в сети. Коммутатор поддерживает современные технологии PoE, включая стандарты 802.3af и 802.3at, что упрощает питание подключенных устройств и снижает затраты на электропроводку. Благодаря впечатляющему размеру таблицы MAC адресов в 32,000 записей, этот коммутатор способен эффективно управлять даже крупными сетевыми конфигурациями. Форм-фактор устройства предусматривает настольную установку, что делает его подходящим для использования в офисах и небольших серверных. При весе 4,78 кг, он достаточно компактен для размещения в любом удобном месте. Коммутатор OSNOVO является идеальным выбором для организаций, желающих оптимизировать свои сетевые операции с помощью высокопроизводительного оборудования, поддерживающего гибкое управление и передовые функции PoE для подключения различных сетевых устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-48G4X-L2




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OSNOVO представляет собой управляемое сетевое устройство, идеально подходящее для бизнеса, требующего надежной и гибкой инфраструктуры. Этот L2-коммутатор оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет эффективно справляться с высокими нагрузками и обеспечивает стабильное подключение в сети. Коммутатор поддерживает современные технологии PoE, включая стандарты 802.3af и 802.3at, что упрощает питание подключенных устройств и снижает затраты на электропроводку. Благодаря впечатляющему размеру таблицы MAC адресов в 32,000 записей, этот коммутатор способен эффективно управлять даже крупными сетевыми конфигурациями. Форм-фактор устройства предусматривает настольную установку, что делает его подходящим для использования в офисах и небольших серверных. При весе 4,78 кг, он достаточно компактен для размещения в любом удобном месте. Коммутатор OSNOVO является идеальным выбором для организаций, желающих оптимизировать свои сетевые операции с помощью высокопроизводительного оборудования, поддерживающего гибкое управление и передовые функции PoE для подключения различных сетевых устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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