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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 036 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729759
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Коммутатор SW-24G4X-2L, крепление в 19” стойку, кабель для подключения к сети AC230V, краткое руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х28х10
Вес, кг.
3.44
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-24G4X-L2
Коммутатор OSNOVO идеально подходит для создания надежной и производительной сетевой инфраструктуры в офисных и промышленных условиях. Этот управляемый коммутатор оснащен 24 портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно подключать устройства с различными требованиями к скорости передачи данных.
Кроме того, коммутатор оснащен 4 портами SFP с поддержкой скоростей 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное соединение и гибкость при расширении сети. Размер таблицы MAC-адресов составляет 16000 записей, что гарантирует поддержку множества подключений и стабильную работу сети при высокой нагрузке.
Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и отличается компактными габаритами и весом 4,1 кг, что делает его установку удобной и простой. Бренд OSNOVO известен своей надежностью и качеством оборудования, а данный коммутатор является отличным выбором для тех, кто ищет сочетание высокой производительности и стабильности без поддержки PoE.
Коммутатор SW-24G4X-2L, крепление в 19” стойку, кабель для подключения к сети AC230V, краткое руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OSNOVO идеально подходит для создания надежной и производительной сетевой инфраструктуры в офисных и промышленных условиях. Этот управляемый коммутатор оснащен 24 портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно подключать устройства с различными требованиями к скорости передачи данных.
Кроме того, коммутатор оснащен 4 портами SFP с поддержкой скоростей 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное соединение и гибкость при расширении сети. Размер таблицы MAC-адресов составляет 16000 записей, что гарантирует поддержку множества подключений и стабильную работу сети при высокой нагрузке.
Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и отличается компактными габаритами и весом 4,1 кг, что делает его установку удобной и простой. Бренд OSNOVO известен своей надежностью и качеством оборудования, а данный коммутатор является отличным выбором для тех, кто ищет сочетание высокой производительности и стабильности без поддержки PoE.
Коммутатор OSNOVO SW-24G4X-L2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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