блок питания TP-Link PSM550-AC
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Характеристики
Выходная мощность
550
Выходной ток, А
45
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
185x73,5x40 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729710
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Характеристики
Бренд
TP-link
Выходная мощность
550
Выходной ток, А
45
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
185x73,5x40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара блок питания TP-Link PSM550-AC
TP-Link PSM550-AC — это высокопроизводительный модульный блок питания переменного тока мощностью 550 Вт, созданный специально для работы с профессиональными сетевыми устройствами TP-Link, включая модульные коммутаторы серий Omada и JetStream. Он предназначен для круглосуточной работы в условиях высокой нагрузки, обеспечивая стабильное питание сетевого оборудования в офисах, дата-центрах, образовательных учреждениях, гостиницах и у интернет-провайдеров.
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Бренд
TP-link
Выходная мощность
550
Выходной ток, А
45
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
185x73,5x40 мм
Страна производитель
Китай
TP-Link PSM550-AC — это высокопроизводительный модульный блок питания переменного тока мощностью 550 Вт, созданный специально для работы с профессиональными сетевыми устройствами TP-Link, включая модульные коммутаторы серий Omada и JetStream. Он предназначен для круглосуточной работы в условиях высокой нагрузки, обеспечивая стабильное питание сетевого оборудования в офисах, дата-центрах, образовательных учреждениях, гостиницах и у интернет-провайдеров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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