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Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW

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Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW - фото 1
Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
RS-485
Да
Wi-Fi
да
  • Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW - фото 1
  • Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728919
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Аксессуар
Тип устройства
терминал доступа
Цвет
черный
Монтаж вызывной панели
настенный
Релейные выходы
1
RS-485
Да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW

Модуль контроллера управления доступом, находящийся в категории систем контроля доступа, предназначен для реализации комплексных решений по идентификации и управлению входами. Устройство характеризуется компактными размерами 118x118x22 мм, что обеспечивает удобство монтажа в ограниченных пространствах. Корпус выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долгосрочную эксплуатацию при различных условиях эксплуатации. Модель не содержит информации о технических характеристиках, что говорит о необходимости уточнения параметров для использования в конкретных системах и проектных задачах.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Терминал доступа HiWatch ACT-T1343MW




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Аксессуар
Тип устройства
терминал доступа
Цвет
черный
Монтаж вызывной панели
настенный
Релейные выходы
1
RS-485
Да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль контроллера управления доступом, находящийся в категории систем контроля доступа, предназначен для реализации комплексных решений по идентификации и управлению входами. Устройство характеризуется компактными размерами 118x118x22 мм, что обеспечивает удобство монтажа в ограниченных пространствах. Корпус выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долгосрочную эксплуатацию при различных условиях эксплуатации. Модель не содержит информации о технических характеристиках, что говорит о необходимости уточнения параметров для использования в конкретных системах и проектных задачах.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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