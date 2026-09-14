Громкоговоритель Fanvil A201 потолочный 10Вт белый
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Характеристики
Размещение
внутри помещения
Питание
PoE/PoE+ или DC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 524 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728819
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Характеристики
Бренд
FANVIL
Размещение
внутри помещения
Питание
PoE/PoE+ или DC
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.29
Описание товара Громкоговоритель Fanvil A201 потолочный 10Вт белый
Fanvil A201 — потолочный встраиваемый SIP-динамик для использования в качестве независимой аудиосистемы или взаимодействия с внешними платформами (IP-телефония, охранное видеонаблюдение и контроль доступа, домофонные системы Fanvil, цифровые рекламные щиты, системы пожарной сигнализации). Позволяет создать полностью интегрированную систему аудиосвязи по протоколу SIP для простой унифицированной настройки и эксплуатации.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
FANVIL
Размещение
внутри помещения
Питание
PoE/PoE+ или DC
Страна производитель
Китай
Fanvil A201 — потолочный встраиваемый SIP-динамик для использования в качестве независимой аудиосистемы или взаимодействия с внешними платформами (IP-телефония, охранное видеонаблюдение и контроль доступа, домофонные системы Fanvil, цифровые рекламные щиты, системы пожарной сигнализации). Позволяет создать полностью интегрированную систему аудиосвязи по протоколу SIP для простой унифицированной настройки и эксплуатации.
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