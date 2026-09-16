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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA

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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 670 руб. 
Начислим 3567 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
35 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
341 x 47 x 280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х14
Вес, кг.
2.8

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA

Видеорегистраторы Tiandy представляют собой передовое решение для систем видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество и надежность. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет расширить зону охвата и подключить множество камер для более детальной записи событий. Максимальное разрешение видеозаписи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Вы сможете просматривать видеозаписи с частотой 30 кадров в секунду, что обеспечит плавность и четкость отображения движущихся объектов. Регистрируя до 8 каналов одновременно, устройство позволяет отслеживать несколько зон одновременно, что делает его идеальным решением для крупных объектов. Видеорегистратор поддерживает подключение до двух накопителей через интерфейс SATA, каждый объемом до 6 ТБ, что дает возможность длительного хранения большого объема данных. В комплекте поставки накопители не предусмотрены, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий диск для своих нужд. Устройство оснащено различными разъемами для удобства подключения: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, RCA для аудиовыхода и два порта USB для подключения периферийных устройств. Дополнительно предусмотрен Ethernet-порт для подключения к локальной сети, что обеспечивает удобный удаленный доступ и управление. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание производительности, гибкости и удобства в использовании, удовлетворяя самые строгие требования пользователей к системам безопасности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
341 x 47 x 280 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы Tiandy представляют собой передовое решение для систем видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество и надежность. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет расширить зону охвата и подключить множество камер для более детальной записи событий. Максимальное разрешение видеозаписи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Вы сможете просматривать видеозаписи с частотой 30 кадров в секунду, что обеспечит плавность и четкость отображения движущихся объектов. Регистрируя до 8 каналов одновременно, устройство позволяет отслеживать несколько зон одновременно, что делает его идеальным решением для крупных объектов. Видеорегистратор поддерживает подключение до двух накопителей через интерфейс SATA, каждый объемом до 6 ТБ, что дает возможность длительного хранения большого объема данных. В комплекте поставки накопители не предусмотрены, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий диск для своих нужд. Устройство оснащено различными разъемами для удобства подключения: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, RCA для аудиовыхода и два порта USB для подключения периферийных устройств. Дополнительно предусмотрен Ethernet-порт для подключения к локальной сети, что обеспечивает удобный удаленный доступ и управление. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание производительности, гибкости и удобства в использовании, удовлетворяя самые строгие требования пользователей к системам безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 35670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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