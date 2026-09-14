Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728267
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х33х31
Вес, кг.
4
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5)
IP-камера DS-2DE5232W-AE (T5) является 2 Мп 32 ? скоростной купольной IP-камерой с 1/2.8? Progressive Scan CMOSи технологией DarkFighter. Благодаря объективу с 32 ? оптическим зумом камера обеспечивает высокую детализацию обширных областей. Эта серия камер может быть широко использована для получения изображений высокой четкости в различных сценариях, таких как реки, дороги, железные дороги, аэропорты, площади, парки, живописные места и места проведения мероприятий и т. д.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
IP-камера DS-2DE5232W-AE (T5) является 2 Мп 32 ? скоростной купольной IP-камерой с 1/2.8? Progressive Scan CMOSи технологией DarkFighter. Благодаря объективу с 32 ? оптическим зумом камера обеспечивает высокую детализацию обширных областей. Эта серия камер может быть широко использована для получения изображений высокой четкости в различных сценариях, таких как реки, дороги, железные дороги, аэропорты, площади, парки, живописные места и места проведения мероприятий и т. д.
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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