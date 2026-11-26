Sza - Sos (0196587792114) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
SZA
Альбом (сингл)
Sos
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 728162
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587792114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
SZA
Альбом (сингл)
Sos
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sos, Kill Bill, Seek & Destroy, Low, Love Language, Blind, Used (Ft. Don Toliver), Snooze, Notice Me, Gone Girl, Smoking On My Ex Pack, Ghost In the Machine (Ft. Phoebe Bridgers), F2f, Nobody Gets Me, Conceited, Special, Too Late, Far, Shirt, Open Arms (Ft. Travis Scott), I Hate U, Good Days, Forgiveless (Ft. Ol' Dirty Bastard)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sza - Sos (0196587792114) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sos, Kill Bill, Seek & Destroy, Low, Love Language, Blind, Used (Ft. Don Toliver), Snooze, Notice Me, Gone Girl, Smoking On My Ex Pack, Ghost In the Machine (Ft. Phoebe Bridgers), F2f, Nobody Gets Me, Conceited, Special, Too Late, Far, Shirt, Open Arms (Ft. Travis Scott), I Hate U, Good Days, Forgiveless (Ft. Ol' Dirty Bastard)
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587792114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
SZA
Альбом (сингл)
Sos
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sos, Kill Bill, Seek & Destroy, Low, Love Language, Blind, Used (Ft. Don Toliver), Snooze, Notice Me, Gone Girl, Smoking On My Ex Pack, Ghost In the Machine (Ft. Phoebe Bridgers), F2f, Nobody Gets Me, Conceited, Special, Too Late, Far, Shirt, Open Arms (Ft. Travis Scott), I Hate U, Good Days, Forgiveless (Ft. Ol' Dirty Bastard)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sos, Kill Bill, Seek & Destroy, Low, Love Language, Blind, Used (Ft. Don Toliver), Snooze, Notice Me, Gone Girl, Smoking On My Ex Pack, Ghost In the Machine (Ft. Phoebe Bridgers), F2f, Nobody Gets Me, Conceited, Special, Too Late, Far, Shirt, Open Arms (Ft. Travis Scott), I Hate U, Good Days, Forgiveless (Ft. Ol' Dirty Bastard)
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Sza - Sos (0196587792114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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