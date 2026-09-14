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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R

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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 1
Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 2
Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 3
Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 1
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 2
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 3
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728035
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
380x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
24

Описание товара Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R

Видеорегистраторы Trassir представляют собой надежные устройства для мониторинга и записи высокого качества. Они оснащены интерфейсом подключения накопителя SATA и способны работать с двумя жесткими дисками или SSD, что обеспечивает значительную емкость для хранения данных. Видеорегистраторы поддерживают до 8 IP-каналов и обеспечивают запись на максимальном разрешении 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали без потери качества, что особено важно для обеспечения безопасности. Удобные разъемы HDMI, VGA и три разъема USB обеспечивают широкие возможности для подключения внешних устройств, включая возможность подключения внешнего накопителя по USB. Такой набор интерфейсов позволяет легко интегрировать регистратор в существующую систему видеонаблюдения и подключать дополнительные устройства для расширения функционала. Питание устройства осуществляется от сети, а вес видеорегистратора составляет всего 1,85 кг, что облегчает его установку и размещение. Кроме того, поддержка мобильных платформ позволяет пользователям удаленно управлять и просматривать видеоматериалы через мобильные приложения. Все это делает видеорегистраторы Trassir идеальным выбором для эффективной и качественной системы видеонаблюдения как для бизнеса, так и для личного использования.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Trassir MiniNVR 3209R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
380x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы Trassir представляют собой надежные устройства для мониторинга и записи высокого качества. Они оснащены интерфейсом подключения накопителя SATA и способны работать с двумя жесткими дисками или SSD, что обеспечивает значительную емкость для хранения данных. Видеорегистраторы поддерживают до 8 IP-каналов и обеспечивают запись на максимальном разрешении 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Это позволяет фиксировать даже самые мелкие детали без потери качества, что особено важно для обеспечения безопасности. Удобные разъемы HDMI, VGA и три разъема USB обеспечивают широкие возможности для подключения внешних устройств, включая возможность подключения внешнего накопителя по USB. Такой набор интерфейсов позволяет легко интегрировать регистратор в существующую систему видеонаблюдения и подключать дополнительные устройства для расширения функционала. Питание устройства осуществляется от сети, а вес видеорегистратора составляет всего 1,85 кг, что облегчает его установку и размещение. Кроме того, поддержка мобильных платформ позволяет пользователям удаленно управлять и просматривать видеоматериалы через мобильные приложения. Все это делает видеорегистраторы Trassir идеальным выбором для эффективной и качественной системы видеонаблюдения как для бизнеса, так и для личного использования.
Самовывоз
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Отзывы


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