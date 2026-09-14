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Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8

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Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 2
Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 3
Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 4
Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 2
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 3
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 4
  • Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728018
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
документация, кабель SATA
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
2
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
30
Габариты
445x95x476 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8

Видеорегистратор HikVision – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности и круглосуточного мониторинга. Созданный с использованием передовых технологий, этот видеорегистратор поддерживает максимальное разрешение видеозаписи в 3840x2160, что гарантирует кристально четкое изображение и высокое качество в каждой детали. Его производительность впечатляет – устройство способно записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность записи и возможность детального просмотра событий. Видеорегистратор поддерживает подключение до 16 IP-каналов и одновременно может записывать видеопотоки с 8 каналов, что делает его универсальным решением как для дома, так и для бизнеса. Благодаря наличию двух интерфейсов HDMI и VGA, можно легко подключить его к нескольким дисплеям для удобного мониторинга. Интерфейс подключения накопителей выполнен в формате SATA, что дает возможность использовать широкий спектр жестких дисков для хранения большого объема данных. Однако обратите внимание, что накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Устройство поддерживает мобильные платформы, что позволяет удаленно просматривать видео через смартфон или планшет, обеспечивая дополнительное удобство и безопасность. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Несмотря на широкий функционал, видеорегистратор отличается умеренной потребляемой мощностью в 30 Вт и весит 8 кг, что упрощает его установку и эксплуатацию. Безопасность и простота в использовании делают видеорегистратор HikVision отличным выбором для любых потребностей в видеонаблюдении.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-8616NXI-K8




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
документация, кабель SATA
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
2
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
30
Габариты
445x95x476 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для обеспечения безопасности и круглосуточного мониторинга. Созданный с использованием передовых технологий, этот видеорегистратор поддерживает максимальное разрешение видеозаписи в 3840x2160, что гарантирует кристально четкое изображение и высокое качество в каждой детали. Его производительность впечатляет – устройство способно записывать до 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность записи и возможность детального просмотра событий. Видеорегистратор поддерживает подключение до 16 IP-каналов и одновременно может записывать видеопотоки с 8 каналов, что делает его универсальным решением как для дома, так и для бизнеса. Благодаря наличию двух интерфейсов HDMI и VGA, можно легко подключить его к нескольким дисплеям для удобного мониторинга. Интерфейс подключения накопителей выполнен в формате SATA, что дает возможность использовать широкий спектр жестких дисков для хранения большого объема данных. Однако обратите внимание, что накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Устройство поддерживает мобильные платформы, что позволяет удаленно просматривать видео через смартфон или планшет, обеспечивая дополнительное удобство и безопасность. Максимальная скорость сети Ethernet достигает 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Несмотря на широкий функционал, видеорегистратор отличается умеренной потребляемой мощностью в 30 Вт и весит 8 кг, что упрощает его установку и эксплуатацию. Безопасность и простота в использовании делают видеорегистратор HikVision отличным выбором для любых потребностей в видеонаблюдении.
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Доставка
Отзывы


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