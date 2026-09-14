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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713

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Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 1
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 2
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 3
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 4
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 5
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 6
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 7
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 8
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 9
Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
электрический
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
30
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 1
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 2
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 3
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 4
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 5
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 6
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 7
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 8
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 9
  • Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727202
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, диск/нож, плечевой ремень, зарядное устройство (4.0 Ач Ryobi RB18L40 ONE+), леска, аккумулятор
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
93.5
Ширина скашивания (max), см
30
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.52х0.17
Вес, кг.
8.36

Описание товара Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713

Аккумуляторный триммер Ryobi RBC18x20B4F 5133003713 Аккумуляторный триммер подходит для срезания длинной травы и стрижки кустов. В качестве режущего элемента могут использоваться леска или нож. Модель работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В и совместима с другими инструментами системы ONE+. Велосипедная рукоять имеет прорезиненные ручки - для более комфортной работы и надежного захвата. Технические характеристики: - Ширина скашивания: 20-30 см; - Толщина лески: 1.65 мм; - Приводной вал: гибкий; - Режущий элемент: леска/нож; - Тип ручки: U-образная (велосипедная); - Разборный вал: да; - Посадочный диаметр: 25.4 мм; - Тип двигателя: электрический; - Тип аккумулятора: Li-lon/Ni-Cd; - Напряжение аккумулятора: 18 В; - Количество аккумуляторов в комплекте: 1; - Емкость аккумулятора: 4.0 Ач; - Время заряда: 2 часа; - Регулировка длины: нет; - Производительность с аккумулятором 1.5А*ч: 7 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2 А*ч: 10 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2.5 А*ч: 12 минут работы; - Производительность с аккумулятором 4 А*ч: 19 минут работы; - Производительность с аккумулятором 5 А*ч: 24 минуты работы. Особенности: - Инструмент позволяет обрабатывать участок с соблюдением экологической чистоты; - Литий-ионный аккумулятор отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти; - Разборная штанга для удобства хранения и транспортировки; - Совместим с другими инструментами системы ONE+ (один аккумулятор и зарядное устройство подходят к нескольким инструментам). Комплектация: - Триммер; - Лезвие Tri-Arc; - Шпуля с леской 1.6 мм; - Велосипедная рукоять; - Ремень; - Аккумулятор 4.0 Ач (RB18L40); - Зарядное устройство; - Упаковка. Габариты и вес: - Габаритные размеры (ДхШхВ): 1081х518х169 мм; - Вес: 8,36 кг.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RBC18x20B4F 5133003713




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, диск/нож, плечевой ремень, зарядное устройство (4.0 Ач Ryobi RB18L40 ONE+), леска, аккумулятор
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
93.5
Ширина скашивания (max), см
30
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный триммер Ryobi RBC18x20B4F 5133003713 Аккумуляторный триммер подходит для срезания длинной травы и стрижки кустов. В качестве режущего элемента могут использоваться леска или нож. Модель работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В и совместима с другими инструментами системы ONE+. Велосипедная рукоять имеет прорезиненные ручки - для более комфортной работы и надежного захвата. Технические характеристики: - Ширина скашивания: 20-30 см; - Толщина лески: 1.65 мм; - Приводной вал: гибкий; - Режущий элемент: леска/нож; - Тип ручки: U-образная (велосипедная); - Разборный вал: да; - Посадочный диаметр: 25.4 мм; - Тип двигателя: электрический; - Тип аккумулятора: Li-lon/Ni-Cd; - Напряжение аккумулятора: 18 В; - Количество аккумуляторов в комплекте: 1; - Емкость аккумулятора: 4.0 Ач; - Время заряда: 2 часа; - Регулировка длины: нет; - Производительность с аккумулятором 1.5А*ч: 7 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2 А*ч: 10 минут работы; - Производительность с аккумулятором 2.5 А*ч: 12 минут работы; - Производительность с аккумулятором 4 А*ч: 19 минут работы; - Производительность с аккумулятором 5 А*ч: 24 минуты работы. Особенности: - Инструмент позволяет обрабатывать участок с соблюдением экологической чистоты; - Литий-ионный аккумулятор отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти; - Разборная штанга для удобства хранения и транспортировки; - Совместим с другими инструментами системы ONE+ (один аккумулятор и зарядное устройство подходят к нескольким инструментам). Комплектация: - Триммер; - Лезвие Tri-Arc; - Шпуля с леской 1.6 мм; - Велосипедная рукоять; - Ремень; - Аккумулятор 4.0 Ач (RB18L40); - Зарядное устройство; - Упаковка. Габариты и вес: - Габаритные размеры (ДхШхВ): 1081х518х169 мм; - Вес: 8,36 кг.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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