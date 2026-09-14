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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711

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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 1
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 2
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 3
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 4
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 5
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 6
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 7
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 8
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 1
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 2
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 3
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 4
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 5
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 6
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 7
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 8
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727198
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Тип двигателя
аккумуляторный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.25х0.12
Вес, кг.
5.23

Описание товара Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711

Гибридный триммер Ryobi ONE+ RLT1831H25F 5133003711 применяется для скашивания травы и сорняков, подравнивания кромки газона. Во время стрижки режущая поверхность должна быть расположена параллельно плоскости земли, а при обработке краев - вертикально. Инструмент оснащен надежным гибридным мотором, также может работать от электрической сети 230-240 В. В комплект триммера входит литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.5 А*ч.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер гибридный Ryobi RLT1831H25F 5133003711




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Тип двигателя
аккумуляторный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.6 мм
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Гибридный триммер Ryobi ONE+ RLT1831H25F 5133003711 применяется для скашивания травы и сорняков, подравнивания кромки газона. Во время стрижки режущая поверхность должна быть расположена параллельно плоскости земли, а при обработке краев - вертикально. Инструмент оснащен надежным гибридным мотором, также может работать от электрической сети 230-240 В. В комплект триммера входит литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.5 А*ч.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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