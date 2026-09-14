Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RLT183225F 5133003709
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
9000
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Триммер; Аккумулятор; Зарядное устройство; Инструкция; Упаковка.
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Уровень шума, дБ
94.2
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
9000
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.12х0.05
Вес, кг.
4.64
Описание товара Триммер аккумуляторный Ryobi ONE+ RLT183225F 5133003709
Аккумуляторный триммер Ryobi ONE+ RLT183225F 5133003709 оснащен функцией EasyEdge, что позволяет легко и аккуратно обработать углы. Для максимального удобства оператора и качественной работы предусмотрены регулировки штанги по длине и угла наклона режущего элемента. Благодаря тому, что используется леска толщиной 1.6мм, инструмент дает возможность срезать и сухую и свежую траву. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает полный контроль над процессом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Триммер; Аккумулятор; Зарядное устройство; Инструкция; Упаковка.
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2.5
Уровень шума, дБ
94.2
Ширина скашивания (max), см
30
Обороты двигателя
9000
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный триммер Ryobi ONE+ RLT183225F 5133003709 оснащен функцией EasyEdge, что позволяет легко и аккуратно обработать углы. Для максимального удобства оператора и качественной работы предусмотрены регулировки штанги по длине и угла наклона режущего элемента. Благодаря тому, что используется леска толщиной 1.6мм, инструмент дает возможность срезать и сухую и свежую траву. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает полный контроль над процессом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, D-образная ручка, прямая
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