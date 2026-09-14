Триммер аккумуляторный бесщеточный Ryobi ONE+ OLT1833 5133003651
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Верхний вал с двигателем; Нижний вал; D-образная ручка; Защитный кожух; Полуавтоматическая шпуля; Ключ; Инструкция; Упаковка.
Тип двигателя
аккумуляторный
Антивибрационная система
нет
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х51х2
Вес, кг.
4.75
Описание товара Триммер аккумуляторный бесщеточный Ryobi ONE+ OLT1833 5133003651
Триммер аккумуляторный бесщеточный Ryobi ONE+ OLT1833 5133003651
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Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Верхний вал с двигателем; Нижний вал; D-образная ручка; Защитный кожух; Полуавтоматическая шпуля; Ключ; Инструкция; Упаковка.
Тип двигателя
аккумуляторный
Антивибрационная система
нет
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
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Страна производитель
Китай
Триммер аккумуляторный бесщеточный Ryobi ONE+ OLT1833 5133003651
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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