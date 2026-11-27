Quincy Jones - Soul Bossa Nova (3596973499264) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Soul Bossa Nova
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
В наличии
Код товара: 727063
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973499264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Soul Bossa Nova
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chega De Saudade (No More Blues), A Change Of Pace, Desafinado, Samba De Una Nota So (One Note Samba), Ghana, A Taste Of Honey, Boogie Bossa Nova (Boogie Stop Shuffle), On The Street Where You Live, Black Orpheus (Manh? De Carnaval), Lalo Bossa Nova, Se ? Tarde Me Perdoa (Forgive Me If I'm Late), Serenata, The Gipsy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Quincy Jones - Soul Bossa Nova (3596973499264) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Quincy Jones / Soul Bossa Nova (1LP) – это возможность перенестись в мир уникальной и культовой музыки Квинси Джонса. Альбом Soul Bossa Nova – это настоящая классика, которая отличается своей яркостью и бесподобным звучанием. Композиции Квинси Джонса наполнены живым и грувовым ритмом, пронизанным латиноамериканскими мотивами и джазовыми аккордами. Эта пластинка подарит вам яркое и незабываемое аудио-путешествие. Купить виниловую пластинку Quincy Jones / Soul Bossa Nova (1LP) – это идеальное решение для настоящих меломанов и ценителей качественной музыки. Раскрыйте всю силу звучания настоящего винила и насладитесь безукоризненным исполнением Квинси Джонса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитSupremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) винило...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитThe Пауки - La Isla Del Muerto (Lp) (Tprv-010 Клю027) Виниловая ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитHeron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пл...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитФиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитAyo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитBurt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) винилов...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитDaddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая п...
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973499264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Soul Bossa Nova
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chega De Saudade (No More Blues), A Change Of Pace, Desafinado, Samba De Una Nota So (One Note Samba), Ghana, A Taste Of Honey, Boogie Bossa Nova (Boogie Stop Shuffle), On The Street Where You Live, Black Orpheus (Manh? De Carnaval), Lalo Bossa Nova, Se ? Tarde Me Perdoa (Forgive Me If I'm Late), Serenata, The Gipsy
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Купить виниловую пластинку Quincy Jones / Soul Bossa Nova (1LP) – это возможность перенестись в мир уникальной и культовой музыки Квинси Джонса. Альбом Soul Bossa Nova – это настоящая классика, которая отличается своей яркостью и бесподобным звучанием. Композиции Квинси Джонса наполнены живым и грувовым ритмом, пронизанным латиноамериканскими мотивами и джазовыми аккордами. Эта пластинка подарит вам яркое и незабываемое аудио-путешествие. Купить виниловую пластинку Quincy Jones / Soul Bossa Nova (1LP) – это идеальное решение для настоящих меломанов и ценителей качественной музыки. Раскрыйте всю силу звучания настоящего винила и насладитесь безукоризненным исполнением Квинси Джонса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Quincy Jones - Soul Bossa Nova (3596973499264) виниловая пластинка - стоимость товара 1960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Quincy Jones - Soul Bossa Nova (3596973499264) виниловая пластинка