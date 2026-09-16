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Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop

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Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 4
Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
4
  • Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop
14 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
TP-Link EAP650-Desktop - 1шт.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
4
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop

Представляем точку доступа TP-Link EAP650-Desktop — современное решение для создания высокоскоростной и надежной беспроводной сети в вашем офисе, на небольшом предприятии или в умном доме. Это устройство нового поколения, поддерживающее актуальный стандарт Wi-Fi 6, которое справляется с растущими потребностями в передаче данных, обеспечивая стабильное соединение для десятков устройств одновременно. Благодаря работе в двух частотных диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц — точка доступа предлагает гибкость и производительность. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 574 Мбит/с, что идеально для подключения устройств, не требующих максимальной скорости, но важных для общей связности. Основная же мощь раскрывается в диапазоне 5 ГГц, где скорость достигает впечатляющих 2402 Мбит/с. Совокупная максимальная скорость беспроводного соединения составляет 2976 Мбит/с, что позволяет организовать бесперебойную работу видеоконференций, потоковую передачу контента в высоком разрешении и быструю передачу крупных файлов. Устройство оснащено технологией формирования направленного сигнала, которая интеллектуально усиливает беспроводной сигнал в сторону подключенных устройств, повышая стабильность и эффективность связи. Поддержка технологии многопользовательского MIMO означает, что точка доступа может одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами, значительно уменьшая задержки и увеличивая общую пропускную способность сети даже в условиях высокой нагрузки. Для простого развертывания и масштабирования сети предусмотрена поддержка Mesh-технологии, позволяющей легко объединять несколько точек доступа в единую бесшовную сеть с общим именем и автоматическим переключением клиентов. Установка упрощается благодаря возможности питания через PoE, что позволяет подавать электропитание и данные по одному кабелю. Более того, устройство само может выступать источником питания для другого оборудования, так как имеет один исходящий порт с поддержкой PoE. Проводные подключения также хорошо организованы: точка доступа имеет один гигабитный порт для подключения к интернету и три гигабитных порта для локальной сети, что удобно для подключения стационарных компьютеров, сетевых хранилищ или принтеров. Дополнительно предусмотрен телефонный порт для подключения аналогового аппарата.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
TP-Link EAP650-Desktop - 1шт.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
4
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем точку доступа TP-Link EAP650-Desktop — современное решение для создания высокоскоростной и надежной беспроводной сети в вашем офисе, на небольшом предприятии или в умном доме. Это устройство нового поколения, поддерживающее актуальный стандарт Wi-Fi 6, которое справляется с растущими потребностями в передаче данных, обеспечивая стабильное соединение для десятков устройств одновременно. Благодаря работе в двух частотных диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц — точка доступа предлагает гибкость и производительность. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 574 Мбит/с, что идеально для подключения устройств, не требующих максимальной скорости, но важных для общей связности. Основная же мощь раскрывается в диапазоне 5 ГГц, где скорость достигает впечатляющих 2402 Мбит/с. Совокупная максимальная скорость беспроводного соединения составляет 2976 Мбит/с, что позволяет организовать бесперебойную работу видеоконференций, потоковую передачу контента в высоком разрешении и быструю передачу крупных файлов. Устройство оснащено технологией формирования направленного сигнала, которая интеллектуально усиливает беспроводной сигнал в сторону подключенных устройств, повышая стабильность и эффективность связи. Поддержка технологии многопользовательского MIMO означает, что точка доступа может одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами, значительно уменьшая задержки и увеличивая общую пропускную способность сети даже в условиях высокой нагрузки. Для простого развертывания и масштабирования сети предусмотрена поддержка Mesh-технологии, позволяющей легко объединять несколько точек доступа в единую бесшовную сеть с общим именем и автоматическим переключением клиентов. Установка упрощается благодаря возможности питания через PoE, что позволяет подавать электропитание и данные по одному кабелю. Более того, устройство само может выступать источником питания для другого оборудования, так как имеет один исходящий порт с поддержкой PoE. Проводные подключения также хорошо организованы: точка доступа имеет один гигабитный порт для подключения к интернету и три гигабитных порта для локальной сети, что удобно для подключения стационарных компьютеров, сетевых хранилищ или принтеров. Дополнительно предусмотрен телефонный порт для подключения аналогового аппарата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop – стоимость товара 14840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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