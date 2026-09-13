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Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов SFP
26
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723599
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Коммутатор, шнур питания, краткое руководство по установке, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов SFP
26
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
128000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х17
Вес, кг.
10.11
Описание товара Коммутатор TP-Link SX6632YF
Главная мысль: TP-Link SX6632YF объединяет высокую плотность 10G и скоростные 25G-uplink’и в одном стекируемом L3-коммутаторе, чтобы убрать «узкие места» между доступом и ядром и дать сети предсказуемый запас по производительности.
26 портов SFP+ (10 Гбит/с) позволяют подключать этажные/периферийные коммутаторы, точки концентрации Wi-Fi и узлы видеонаблюдения, а 6 портов SFP28 (25 Гбит/с) выводят трафик в ядро или spine-слой с большим запасом. Стекирование превращает несколько устройств в единый логический блок: проще управлять, легче строить отказоустойчивые схемы и масштабировать пропускную способность.
TP-Link SX6632YF — это стекируемый коммутатор агрегации L3 с 26?10G SFP+ и 6?25G SFP28, созданный для сетей, где важны скорость, масштабируемость и управляемость. Он упрощает построение spine-leaf и кампусных топологий, даёт гибкую сегментацию и приоритеты трафика, усиливает безопасность и управляется из одной панели Omada SDN. Если вы хотите убрать «узкие места» между доступом и ядром и получить запас по производительности на годы вперёд — SX6632YF станет надёжной базой вашей оптической магистрали.
Коммутатор, шнур питания, краткое руководство по установке, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов SFP
26
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
128000
Страна производитель
Китай
Описание
Главная мысль: TP-Link SX6632YF объединяет высокую плотность 10G и скоростные 25G-uplink’и в одном стекируемом L3-коммутаторе, чтобы убрать «узкие места» между доступом и ядром и дать сети предсказуемый запас по производительности.
26 портов SFP+ (10 Гбит/с) позволяют подключать этажные/периферийные коммутаторы, точки концентрации Wi-Fi и узлы видеонаблюдения, а 6 портов SFP28 (25 Гбит/с) выводят трафик в ядро или spine-слой с большим запасом. Стекирование превращает несколько устройств в единый логический блок: проще управлять, легче строить отказоустойчивые схемы и масштабировать пропускную способность.
TP-Link SX6632YF — это стекируемый коммутатор агрегации L3 с 26?10G SFP+ и 6?25G SFP28, созданный для сетей, где важны скорость, масштабируемость и управляемость. Он упрощает построение spine-leaf и кампусных топологий, даёт гибкую сегментацию и приоритеты трафика, усиливает безопасность и управляется из одной панели Omada SDN. Если вы хотите убрать «узкие места» между доступом и ядром и получить запас по производительности на годы вперёд — SX6632YF станет надёжной базой вашей оптической магистрали.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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