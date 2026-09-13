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Коммутатор TP-Link SX6632YF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SX6632YF

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Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 4
Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов SFP
26
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SX6632YF - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723599
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, шнур питания, краткое руководство по установке, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов SFP
26
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
128000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х17
Вес, кг.
10.11

Описание товара Коммутатор TP-Link SX6632YF

Главная мысль: TP-Link SX6632YF объединяет высокую плотность 10G и скоростные 25G-uplink’и в одном стекируемом L3-коммутаторе, чтобы убрать «узкие места» между доступом и ядром и дать сети предсказуемый запас по производительности. 26 портов SFP+ (10 Гбит/с) позволяют подключать этажные/периферийные коммутаторы, точки концентрации Wi-Fi и узлы видеонаблюдения, а 6 портов SFP28 (25 Гбит/с) выводят трафик в ядро или spine-слой с большим запасом. Стекирование превращает несколько устройств в единый логический блок: проще управлять, легче строить отказоустойчивые схемы и масштабировать пропускную способность. TP-Link SX6632YF — это стекируемый коммутатор агрегации L3 с 26?10G SFP+ и 6?25G SFP28, созданный для сетей, где важны скорость, масштабируемость и управляемость. Он упрощает построение spine-leaf и кампусных топологий, даёт гибкую сегментацию и приоритеты трафика, усиливает безопасность и управляется из одной панели Omada SDN. Если вы хотите убрать «узкие места» между доступом и ядром и получить запас по производительности на годы вперёд — SX6632YF станет надёжной базой вашей оптической магистрали.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SX6632YF




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, шнур питания, краткое руководство по установке, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки.
Количество портов SFP
26
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
128000
Страна производитель
Китай
Описание
Главная мысль: TP-Link SX6632YF объединяет высокую плотность 10G и скоростные 25G-uplink’и в одном стекируемом L3-коммутаторе, чтобы убрать «узкие места» между доступом и ядром и дать сети предсказуемый запас по производительности. 26 портов SFP+ (10 Гбит/с) позволяют подключать этажные/периферийные коммутаторы, точки концентрации Wi-Fi и узлы видеонаблюдения, а 6 портов SFP28 (25 Гбит/с) выводят трафик в ядро или spine-слой с большим запасом. Стекирование превращает несколько устройств в единый логический блок: проще управлять, легче строить отказоустойчивые схемы и масштабировать пропускную способность. TP-Link SX6632YF — это стекируемый коммутатор агрегации L3 с 26?10G SFP+ и 6?25G SFP28, созданный для сетей, где важны скорость, масштабируемость и управляемость. Он упрощает построение spine-leaf и кампусных топологий, даёт гибкую сегментацию и приоритеты трафика, усиливает безопасность и управляется из одной панели Omada SDN. Если вы хотите убрать «узкие места» между доступом и ядром и получить запас по производительности на годы вперёд — SX6632YF станет надёжной базой вашей оптической магистрали.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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