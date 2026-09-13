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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный

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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 690 руб. 
Начислим 4242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный
70 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.1

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный

Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
210х300
Диаметр ручного душа, мм
103х130
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
146 см
Смеситель с термостатом
да
Особенности
присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 70690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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