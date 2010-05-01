Мультиметр цифровой Inforce 01-05-10
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Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722962
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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA, 2x AAA
Габариты без упаковки
190x90x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х7
Вес, г.
350
Описание товара Мультиметр цифровой Inforce 01-05-10
Измерительное оборудование Inforce — это надежное и многофункциональное устройство, предназначенное для профессионального использования в различных областях электромонтажа и технического обслуживания. Этот инструмент разработан с учетом современных требований к точности и удобству эксплуатации.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Развернуть
Max переменное напряжение, В
1000
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA, 2x AAA
Габариты без упаковки
190x90x50 мм
Страна производитель
Китай
Измерительное оборудование Inforce — это надежное и многофункциональное устройство, предназначенное для профессионального использования в различных областях электромонтажа и технического обслуживания. Этот инструмент разработан с учетом современных требований к точности и удобству эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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