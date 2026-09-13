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Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647

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Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 1
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 2
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 3
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 4
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 5
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 6
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 7
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 8
Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
600 мм
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 1
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 2
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 3
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 4
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 5
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 6
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 7
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 8
  • Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722859
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
600 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.25х0.23
Вес, кг.
5.75

Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647

Кусторезы ручные Ryobi – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Данный электрический кусторез отличается двусторонней формой лезвий, что обеспечивает высокую точность и скорость работы при подрезке кустов и живых изгородей. Инновационная конструкция позволяет легко справляться с различными задачами по формированию кустарников и обеспечивать ровные и аккуратные результаты. Ryobi, известный своим качественным садовым инструментом, предлагает пользователям продукцию, сочетающую в себе современные технологии, эргономичный дизайн и долговечность. Этот кусторез станет незаменимым помощником для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
600 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы ручные Ryobi – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Данный электрический кусторез отличается двусторонней формой лезвий, что обеспечивает высокую точность и скорость работы при подрезке кустов и живых изгородей. Инновационная конструкция позволяет легко справляться с различными задачами по формированию кустарников и обеспечивать ровные и аккуратные результаты. Ryobi, известный своим качественным садовым инструментом, предлагает пользователям продукцию, сочетающую в себе современные технологии, эргономичный дизайн и долговечность. Этот кусторез станет незаменимым помощником для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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