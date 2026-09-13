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Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
600 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722859
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Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT6760RL 5133003647
Кусторезы ручные Ryobi – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Данный электрический кусторез отличается двусторонней формой лезвий, что обеспечивает высокую точность и скорость работы при подрезке кустов и живых изгородей. Инновационная конструкция позволяет легко справляться с различными задачами по формированию кустарников и обеспечивать ровные и аккуратные результаты. Ryobi, известный своим качественным садовым инструментом, предлагает пользователям продукцию, сочетающую в себе современные технологии, эргономичный дизайн и долговечность. Этот кусторез станет незаменимым помощником для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
Кусторезы ручные Ryobi – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Данный электрический кусторез отличается двусторонней формой лезвий, что обеспечивает высокую точность и скорость работы при подрезке кустов и живых изгородей. Инновационная конструкция позволяет легко справляться с различными задачами по формированию кустарников и обеспечивать ровные и аккуратные результаты. Ryobi, известный своим качественным садовым инструментом, предлагает пользователям продукцию, сочетающую в себе современные технологии, эргономичный дизайн и долговечность. Этот кусторез станет незаменимым помощником для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
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