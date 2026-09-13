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Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643

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Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 1
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 2
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 3
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 4
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 5
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 6
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 7
Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Общая длина, мм
2250
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 1
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 2
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 3
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 4
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 5
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 6
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 7
  • Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722857
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
2250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.2х0.03
Вес, кг.
5.1

Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643

Кусторезы ручные Ryobi представляют собой надежный и эффективный инструмент для ухода за садом и зелеными насаждениями. Эти кусторезы оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, обеспечивающими чистый и точный рез. Двухкомпонентные рукоятки гарантируют удобный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Ryobi RHT5655RS 5133003643




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
двухкомпонентный
Общая длина, мм
2250
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой надежный и эффективный инструмент для ухода за садом и зелеными насаждениями. Эти кусторезы оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, обеспечивающими чистый и точный рез. Двухкомпонентные рукоятки гарантируют удобный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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