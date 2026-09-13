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Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161

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Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 1
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 2
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 3
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 4
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 5
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 6
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 7
Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Аккумулятор в комплекте
нет
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 1
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 2
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 3
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 4
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 5
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 6
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 7
  • Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722854
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
пластик
Аккумулятор в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.26х0.19
Вес, кг.
4.19

Описание товара Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161

Кусторезы ручные Ryobi — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим садом. Они оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, что обеспечивает чистый и точный рез. Эргономичные рукоятки выполнены из прочного пластика, что гарантирует комфортное и безопасное использование даже при длительной работе. Этот аккумуляторный кусторез от бренда Ryobi сочетает в себе мобильность и высокую производительность, позволяя свободно перемещаться по участку без необходимости в электрических кабелях. Ideальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество в садовых работах.

Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный Ryobi ONE+ OHT1855R 5133002161




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип инструмента
аккумуляторный
Телескопические рукоятки
Нет
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
550
Материал рукояток
пластик
Аккумулятор в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы ручные Ryobi — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим садом. Они оснащены двусторонними лезвиями из высококачественной стали, что обеспечивает чистый и точный рез. Эргономичные рукоятки выполнены из прочного пластика, что гарантирует комфортное и безопасное использование даже при длительной работе. Этот аккумуляторный кусторез от бренда Ryobi сочетает в себе мобильность и высокую производительность, позволяя свободно перемещаться по участку без необходимости в электрических кабелях. Ideальный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество в садовых работах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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