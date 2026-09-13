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Рулетка DeWalt DWHT36917-0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка DeWalt DWHT36917-0

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Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 1
Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 2
Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 3
Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 1
  • Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 2
  • Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 3
  • Рулетка DeWalt DWHT36917-0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722687
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Характеристики

Бренд
deWalt
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
100x100x40
Габаритные размеры), см
10x10x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
550

Описание товара Рулетка DeWalt DWHT36917-0

Рулетка DeWALT 5м DWHT36917-0 - измерительный инструмент, сочетающий в себе ряд значительных преимуществ. Эргономичный корпус с резиновыми накладками не только оптимально лежит в руке, но и способен выдерживать падение с 30 метров благодаря особой конструкции. Измерительная шкала расположена на обеих сторонах ленты, а первые 15см защищены покрытием BladeArmor, что значительно продлевает срок службы ленты.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка DeWalt DWHT36917-0




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Характеристики
Бренд
deWalt
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
100x100x40
Габаритные размеры), см
10x10x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка DeWALT 5м DWHT36917-0 - измерительный инструмент, сочетающий в себе ряд значительных преимуществ. Эргономичный корпус с резиновыми накладками не только оптимально лежит в руке, но и способен выдерживать падение с 30 метров благодаря особой конструкции. Измерительная шкала расположена на обеих сторонах ленты, а первые 15см защищены покрытием BladeArmor, что значительно продлевает срок службы ленты.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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