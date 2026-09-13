Рулетка DeWalt DWHT36917-0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722687
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
100x100x40
Габаритные размеры), см
10x10x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
550
Описание товара Рулетка DeWalt DWHT36917-0
Рулетка DeWALT 5м DWHT36917-0 - измерительный инструмент, сочетающий в себе ряд значительных преимуществ. Эргономичный корпус с резиновыми накладками не только оптимально лежит в руке, но и способен выдерживать падение с 30 метров благодаря особой конструкции. Измерительная шкала расположена на обеих сторонах ленты, а первые 15см защищены покрытием BladeArmor, что значительно продлевает срок службы ленты.
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Теги товара: 5 м
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
100x100x40
Габаритные размеры), см
10x10x4
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка DeWALT 5м DWHT36917-0 - измерительный инструмент, сочетающий в себе ряд значительных преимуществ. Эргономичный корпус с резиновыми накладками не только оптимально лежит в руке, но и способен выдерживать падение с 30 метров благодаря особой конструкции. Измерительная шкала расположена на обеих сторонах ленты, а первые 15см защищены покрытием BladeArmor, что значительно продлевает срок службы ленты.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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