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Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9

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Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 1
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 2
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 3
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 4
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 5
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 6
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 7
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 8
Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
33
Ширина, см
31
Высота, см
29
Длина, м
51
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 1
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 2
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 3
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 4
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 5
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 6
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 7
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 8
  • Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722660
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
33
Ширина, см
31
Высота, см
29
Длина, м
51
Габаритные размеры), см
31x29x51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х24
Вес, кг.
2.75

Описание товара Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9

Сумка для инструментов DeWALT DWST60104-9 — профессиональное решение для организованного хранения и транспортировки инструментов. Конструкция из ударопрочного пластика гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. 33 отсека обеспечивают удобную сортировку инструментов разного типа, а грузоподъёмность 25 кг позволяет использовать сумку для тяжелых инструментов. Прозрачные крышки упрощают поиск нужного инструмента, а эргономичные ручки обеспечивают комфортное переноску. Защитное упаковывание гарантирует безопасную доставку, а универсальность подходит для дома, мастерской или строительной площадки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструментов DeWalt DWST60104-9




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
33
Ширина, см
31
Высота, см
29
Длина, м
51
Габаритные размеры), см
31x29x51
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для инструментов DeWALT DWST60104-9 — профессиональное решение для организованного хранения и транспортировки инструментов. Конструкция из ударопрочного пластика гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. 33 отсека обеспечивают удобную сортировку инструментов разного типа, а грузоподъёмность 25 кг позволяет использовать сумку для тяжелых инструментов. Прозрачные крышки упрощают поиск нужного инструмента, а эргономичные ручки обеспечивают комфортное переноску. Защитное упаковывание гарантирует безопасную доставку, а универсальность подходит для дома, мастерской или строительной площадки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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