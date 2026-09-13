Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу, подсветка
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы
18000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722657
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Инновационная технология бесщеточного двигателя - увеличенная мощность, более компактные размеры и более длительный срок службы. Двойная регулируемая ручка большого размера со встроенным переключателем ускорения и блокирующим устройством для непрерывного использования. Стандартный универсальный адаптер позволяет использовать аксессуары других производителей с комбинированным упором по глубине и по бокам для обеспечения высокой точности резки.
Быстрая замена насадок без использования инструментов.
Безопасное обращение во всех положениях захвата благодаря полностью прорезиненному корпусу.
Мощная светодиодная лампа прозрачного белого цвета с идеально ориентированным лучом света.
Инновационная технология бесщеточного двигателя - увеличенная мощность, более компактные размеры и более длительный срок службы. Двойная регулируемая ручка большого размера со встроенным переключателем ускорения и блокирующим устройством для непрерывного использования. Стандартный универсальный адаптер позволяет использовать аксессуары других производителей с комбинированным упором по глубине и по бокам для обеспечения высокой точности резки.
Быстрая замена насадок без использования инструментов.
Безопасное обращение во всех положениях захвата благодаря полностью прорезиненному корпусу.
Мощная светодиодная лампа прозрачного белого цвета с идеально ориентированным лучом света.
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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