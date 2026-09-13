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Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ

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Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 1
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 2
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 3
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 4
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 5
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 6
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 7
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 8
Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу, подсветка
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы
18000
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 1
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 2
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 3
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 4
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 5
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 6
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 7
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 8
  • Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722657
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу, подсветка
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х17
Вес, кг.
2.5

Описание товара Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ

Инновационная технология бесщеточного двигателя - увеличенная мощность, более компактные размеры и более длительный срок службы. Двойная регулируемая ручка большого размера со встроенным переключателем ускорения и блокирующим устройством для непрерывного использования. Стандартный универсальный адаптер позволяет использовать аксессуары других производителей с комбинированным упором по глубине и по бокам для обеспечения высокой точности резки. Быстрая замена насадок без использования инструментов. Безопасное обращение во всех положениях захвата благодаря полностью прорезиненному корпусу. Мощная светодиодная лампа прозрачного белого цвета с идеально ориентированным лучом света.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Реноватор DeWalt DCS353NT-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
реноватор
Возможности
подключение к пылесосу, подсветка
Кейс в комплекте
да
Макс. частота колебания платформы
18000
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационная технология бесщеточного двигателя - увеличенная мощность, более компактные размеры и более длительный срок службы. Двойная регулируемая ручка большого размера со встроенным переключателем ускорения и блокирующим устройством для непрерывного использования. Стандартный универсальный адаптер позволяет использовать аксессуары других производителей с комбинированным упором по глубине и по бокам для обеспечения высокой точности резки. Быстрая замена насадок без использования инструментов. Безопасное обращение во всех положениях захвата благодаря полностью прорезиненному корпусу. Мощная светодиодная лампа прозрачного белого цвета с идеально ориентированным лучом света.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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