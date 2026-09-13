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Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.)

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Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 7
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 8
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 9
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 10
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 11
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 12
Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 8
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 9
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 10
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 11
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 12
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722531
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Характеристики

Бренд
Микмед
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
штатив микроскопа микромед, бинокулярная насадка, поворотная 360?, с наклоном тубусов 30?, револьвер на 4 гнезда для объективов, двухкоординатный прямоугольный предметный столик 156х138 мм, адаптер C-Mount 0.5х, конденсор аббе, иммерсионный, апертура а=0.9/1.25, со слотом, объектив ахромат 4х/0.13 ?/0.17, объектив ахромат, объектив ахромат S 40х/0,70 ?/0.17, объектив ахромат S, окуляр широкопольный WF10х/20 с удаленным зрачком – 2 шт, светофильтр голубой, светофильтр зеленый, светофильтр желтый,
Особенности
модульная конструкция
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
380х400х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х29
Вес, кг.
8.4

Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (2 LED inf.)

Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также темного поля и фазового контраста (с дополнительными принадлежностями). Оптическая схема «бесконечность» и осветительная система Кёлера. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

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Характеристики
Бренд
Микмед
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
штатив микроскопа микромед, бинокулярная насадка, поворотная 360?, с наклоном тубусов 30?, револьвер на 4 гнезда для объективов, двухкоординатный прямоугольный предметный столик 156х138 мм, адаптер C-Mount 0.5х, конденсор аббе, иммерсионный, апертура а=0.9/1.25, со слотом, объектив ахромат 4х/0.13 ?/0.17, объектив ахромат, объектив ахромат S 40х/0,70 ?/0.17, объектив ахромат S, окуляр широкопольный WF10х/20 с удаленным зрачком – 2 шт, светофильтр голубой, светофильтр зеленый, светофильтр желтый,
Особенности
модульная конструкция
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
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Габариты (ШxВxГ)
380х400х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также темного поля и фазового контраста (с дополнительными принадлежностями). Оптическая схема «бесконечность» и осветительная система Кёлера. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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