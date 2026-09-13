Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722526
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Характеристики
Бренд
Комплектация
сумка-чехол, рефлектор (4 шт.), документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х30
Вес, кг.
2.3
Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 25 Kit
Комплект из четырех отражателей 25х25 см с разными типами трансформации света, 100% цветопередача, потеря интенсивности света всего 3%. Материал: алюминиевый сплав, вес панели 403 г. Широкий ассортимент доп. крепежа. Комплект упакован в мягкий кейс.
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Комплект из четырех отражателей 25х25 см с разными типами трансформации света, 100% цветопередача, потеря интенсивности света всего 3%. Материал: алюминиевый сплав, вес панели 403 г. Широкий ассортимент доп. крепежа. Комплект упакован в мягкий кейс.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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