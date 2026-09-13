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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit

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Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 4
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 5
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 6
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 7
Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 1
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 2
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 3
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 4
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 5
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 6
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 7
  • Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722525
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Характеристики

Бренд
Godox
Комплектация
сумка-чехол, рефлектор (4 шт.), документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х18
Вес, кг.
1.9

Описание товара Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit

Godox Knowled LiteFlow 15 Kit – комплект кино-рефлекторов, который включает 4 зеркальных отражателя размером 15х15 см с разной степенью рассеивания света. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски и хранения. Серия рефлекторов LiteFlow включает отражатели разных габаритов: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit и 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения. Цветовая маркировка для быстрой идентификации Система LiteFlow, разработанная для улучшения рабочего процесса на съемочной площадке, имеет цветовую маркировку на задней панели. Каждый цвет и номер соответствуют определенному типу диффузии и отражения для быстрой идентификации.

Отзывы о товаре Комплект кино-рефлекторов Godox Knowled LiteFlow 15 Kit




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Характеристики
Бренд
Godox
Комплектация
сумка-чехол, рефлектор (4 шт.), документация
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled LiteFlow 15 Kit – комплект кино-рефлекторов, который включает 4 зеркальных отражателя размером 15х15 см с разной степенью рассеивания света. Набор поставляется в мягком кейсе для переноски и хранения. Серия рефлекторов LiteFlow включает отражатели разных габаритов: 70х70 мм LiteFlow 7 Kit, 150х150 мм LiteFlow 15 Kit, 250х250 мм LiteFlow 25 Kit, 500х500 мм LiteFlow 50 Kit и 1000х1000 мм LiteFlow 100 K1. Система отражения киношного освещения LiteFlow — это уникальное решение для создания рассеянного света с минимальным количеством световых приборов. В отличии от традиционных отражателей, система Godox точно направляет свет в заданную пользователем локацию. В сочетании с источниками направленного света, LiteFlow является передовым решением для различных задач освещения даже в сложных условиях. Поверхность с алюминиевым покрытием Отражатели LiteFlow отличает тщательно обработанная поверхность с алюминиевым покрытием, которая обеспечивает впечатляюще низкую потерю интенсивности — всего 3%. Еще одним преимуществом является то, что качество освещения и точность цветопередачи поддерживаются на уровне 100%. Исключительная отражательная способность, точное управление и множество лучей света — вот некоторые из особенностей, которые делают систему LiteFlow идеальным решением для кинематографического освещения. Цветовая маркировка для быстрой идентификации Система LiteFlow, разработанная для улучшения рабочего процесса на съемочной площадке, имеет цветовую маркировку на задней панели. Каждый цвет и номер соответствуют определенному типу диффузии и отражения для быстрой идентификации.
Самовывоз
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