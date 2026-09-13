Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722521
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Описание товара Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов
LowSpread 312 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола.
Растяжка устанавливается на опоры ног штативов, оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями.
Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до точки крепления под шипы) составляет 70 см, максимальный – 122 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 140 до 244 см соответственно.
На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.
LowSpread 312 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола.
Растяжка устанавливается на опоры ног штативов, оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями.
Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до точки крепления под шипы) составляет 70 см, максимальный – 122 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 140 до 244 см соответственно.
На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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