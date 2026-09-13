Top.Mail.Ru
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 1
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 2
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 3
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 4
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 5
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 6
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 7
Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для штатива
Материал
пластик
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 1
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 2
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 3
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 4
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 5
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 6
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 7
  • Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722521
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Назначение
для штатива
Материал
пластик
Высота, см
45
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов

LowSpread 312 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов, оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до точки крепления под шипы) составляет 70 см, максимальный – 122 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 140 до 244 см соответственно. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.

Отзывы о товаре Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Назначение
для штатива
Материал
пластик
Высота, см
45
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
LowSpread 312 – универсальная регулируемая нижняя растяжка, служащая для придания дополнительной устойчивости штативу и фиксации ног штатива под выбранным оператором углом. Нижняя растяжка используется преимущественно при установке штатива на ровной поверхности пола. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов, оборудованных наконечниками с шипами, и закрепляется резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих с надежной фиксацией позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до точки крепления под шипы) составляет 70 см, максимальный – 122 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 140 до 244 см соответственно. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 312 для видеоштативов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...