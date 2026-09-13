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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры
Материал
пластик, металл
Макс. нагрузка, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722519
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Описание товара Штативная головка Falcon Eyes BH-X5L
Falcon Eyes ВН-X5 – штативная головка с шаром ?36 мм, быстросъемной площадкой и поворотным основанием со шкалой, предназначена для установки DSLR-камер с креплением 1/4" и весом до 5 кг. Шаровая штативная головка помогает провести быстрое позиционирование, а также равномерное горизонтальное панорамирование. Устройство обеспечивает плавные и точные движения фотокамеры для получения качественных кадров.
Шаровая головка позволяет контролировать перемещения по трем осям и фиксировать положение камеры одним замком – фиксатором шара. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка BH-X5 подойдет для использования с любыми штативами, моноподами или другими опорами, имеющими стандартный установочный винт диаметром 3/8".
Falcon Eyes ВН-X5 – штативная головка с шаром ?36 мм, быстросъемной площадкой и поворотным основанием со шкалой, предназначена для установки DSLR-камер с креплением 1/4" и весом до 5 кг. Шаровая штативная головка помогает провести быстрое позиционирование, а также равномерное горизонтальное панорамирование. Устройство обеспечивает плавные и точные движения фотокамеры для получения качественных кадров.
Шаровая головка позволяет контролировать перемещения по трем осям и фиксировать положение камеры одним замком – фиксатором шара. Свободное, без рывков движение шара позволяет плавно перемещать камеру, наклонять ее под углом до 90°. Наклон площадки закрепляется винтом с большой удобной рукояткой. Головка BH-X5 подойдет для использования с любыми штативами, моноподами или другими опорами, имеющими стандартный установочный винт диаметром 3/8".
Штативная головка Falcon Eyes BH-X5L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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