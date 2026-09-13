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Штативная голова Falcon Eyes BH-15S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная голова Falcon Eyes BH-15S

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Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 1
Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 2
Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 3
Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры
Материал
алюминий
Макс. нагрузка, кг
5
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 1
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 2
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 3
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722518
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры
Материал
алюминий
Макс. нагрузка, кг
5
Высота, см
9
Ширина, см
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
400

Описание товара Штативная голова Falcon Eyes BH-15S

Falcon Eyes BH-15S представляет собой металлическую шаровую штативную голову с быстросъемной площадкой для установки фотокамер весом до 5 кг. Штативные головы серии ВН могут устанавливаться на любые штативы, моноподы или другие держатели, имеющими установочный винт с резьбой 3/8 ". Шаровые головы при компактных размерах имеют большую грузоподъемность за счет надежных и простых фрикционных соединений. Позиционирование площадки с камерой обеспечивает металлический шар c винтом-фиксатором, который дает возможность моментально установить камеру в любое положение. Отличительной особенностью штативной головы Falcon Eyes BH-15S является то, что все положения фотокамеры, установленной на штативную площадку, по всем осям управляет один винт-фиксатор. Фиксатор шара подпружинен, чтобы поставить рычаг в удобное для работы положение, необходимо потянуть рычаг на себя и повернуть его на нужный угол. При отпущенном фиксаторе установочная база быстросъемной площадки может свободно перемещаться на 360° вокруг собственной оси. Также в корпусе головы имеются два U-образных выреза, которые позволяет наклонить камеру на 90°. Быстросъемная площадка штативной головки ВH-15S установить камеру на штатив одним движением руки. Винт для установки камеры имеет резьбу 1/4", также можно использовать переходник на другие резьбы, например 3/4" (переходник Falcon Eyes SP-S4F8M в комплект не входит). Система фиксации площадки имеет два уровня безопасности, которая представляет собой прижимной механизм и предохранитель случайной разблокировки. Фиксатор площадки имеет курок-предохранитель для исключения случайного срабатывания. В базе под быстросъемную площадку расположен пузырьковый уровень для выравнивания камеры «по линии горизонта». Штативная голова ВН-15S изготовлена из алюминиевого сплава, весит 300 г, обладает высокой прочностью и отличается прецизионным исполнением.

Отзывы о товаре Штативная голова Falcon Eyes BH-15S




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры
Материал
алюминий
Макс. нагрузка, кг
5
Высота, см
9
Ширина, см
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes BH-15S представляет собой металлическую шаровую штативную голову с быстросъемной площадкой для установки фотокамер весом до 5 кг. Штативные головы серии ВН могут устанавливаться на любые штативы, моноподы или другие держатели, имеющими установочный винт с резьбой 3/8 ". Шаровые головы при компактных размерах имеют большую грузоподъемность за счет надежных и простых фрикционных соединений. Позиционирование площадки с камерой обеспечивает металлический шар c винтом-фиксатором, который дает возможность моментально установить камеру в любое положение. Отличительной особенностью штативной головы Falcon Eyes BH-15S является то, что все положения фотокамеры, установленной на штативную площадку, по всем осям управляет один винт-фиксатор. Фиксатор шара подпружинен, чтобы поставить рычаг в удобное для работы положение, необходимо потянуть рычаг на себя и повернуть его на нужный угол. При отпущенном фиксаторе установочная база быстросъемной площадки может свободно перемещаться на 360° вокруг собственной оси. Также в корпусе головы имеются два U-образных выреза, которые позволяет наклонить камеру на 90°. Быстросъемная площадка штативной головки ВH-15S установить камеру на штатив одним движением руки. Винт для установки камеры имеет резьбу 1/4", также можно использовать переходник на другие резьбы, например 3/4" (переходник Falcon Eyes SP-S4F8M в комплект не входит). Система фиксации площадки имеет два уровня безопасности, которая представляет собой прижимной механизм и предохранитель случайной разблокировки. Фиксатор площадки имеет курок-предохранитель для исключения случайного срабатывания. В базе под быстросъемную площадку расположен пузырьковый уровень для выравнивания камеры «по линии горизонта». Штативная голова ВН-15S изготовлена из алюминиевого сплава, весит 300 г, обладает высокой прочностью и отличается прецизионным исполнением.
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