Штативная голова Falcon Eyes BH-15S
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Характеристики
Описание товара Штативная голова Falcon Eyes BH-15S
Falcon Eyes BH-15S представляет собой металлическую шаровую штативную голову с быстросъемной площадкой для установки фотокамер весом до 5 кг. Штативные головы серии ВН могут устанавливаться на любые штативы, моноподы или другие держатели, имеющими установочный винт с резьбой 3/8 ". Шаровые головы при компактных размерах имеют большую грузоподъемность за счет надежных и простых фрикционных соединений. Позиционирование площадки с камерой обеспечивает металлический шар c винтом-фиксатором, который дает возможность моментально установить камеру в любое положение. Отличительной особенностью штативной головы Falcon Eyes BH-15S является то, что все положения фотокамеры, установленной на штативную площадку, по всем осям управляет один винт-фиксатор. Фиксатор шара подпружинен, чтобы поставить рычаг в удобное для работы положение, необходимо потянуть рычаг на себя и повернуть его на нужный угол. При отпущенном фиксаторе установочная база быстросъемной площадки может свободно перемещаться на 360° вокруг собственной оси. Также в корпусе головы имеются два U-образных выреза, которые позволяет наклонить камеру на 90°. Быстросъемная площадка штативной головки ВH-15S установить камеру на штатив одним движением руки. Винт для установки камеры имеет резьбу 1/4", также можно использовать переходник на другие резьбы, например 3/4" (переходник Falcon Eyes SP-S4F8M в комплект не входит). Система фиксации площадки имеет два уровня безопасности, которая представляет собой прижимной механизм и предохранитель случайной разблокировки. Фиксатор площадки имеет курок-предохранитель для исключения случайного срабатывания. В базе под быстросъемную площадку расположен пузырьковый уровень для выравнивания камеры «по линии горизонта». Штативная голова ВН-15S изготовлена из алюминиевого сплава, весит 300 г, обладает высокой прочностью и отличается прецизионным исполнением.
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