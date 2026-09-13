Штатив Falcon Eyes Travel Line 1600BHP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45.2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722516
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Характеристики
Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45.2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel Line 1600BHP
Falcon Eyes Travel Line 1600BHP – портативный алюминиевый штатив для путешествий с шаровой головкой, которая обеспечивает надежную фиксацию и плавное панорамирование камеры. Трипод с рабочей высотой от 45 до 166 см предназначен для цифровых фото- и видеокамер весом до 2 кг. Модель создана для мобильной съемки: при впечатляющей максимальной высоте штатив сохраняет уникальную компактность в сложенном виде и легкий вес, что выгодно отличает его от аналогов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45.2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Travel Line 1600BHP – портативный алюминиевый штатив для путешествий с шаровой головкой, которая обеспечивает надежную фиксацию и плавное панорамирование камеры. Трипод с рабочей высотой от 45 до 166 см предназначен для цифровых фото- и видеокамер весом до 2 кг. Модель создана для мобильной съемки: при впечатляющей максимальной высоте штатив сохраняет уникальную компактность в сложенном виде и легкий вес, что выгодно отличает его от аналогов.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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