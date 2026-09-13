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Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver

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Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 1
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 2
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 3
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 4
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 5
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 6
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 7
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 8
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 9
Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 1
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 2
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 3
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 4
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 5
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 6
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 7
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 8
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 9
  • Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722507
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Фонарь
Особенности
• Световой поток 700 лм • Максимальная дальность освещения 194 м • Режим стробоскопа • Активация с помощью торцевой или тактической выносной кнопки • Выносная кнопка металлическая, с креплением на Weaver • Питание от 2-х батареек CR123А / Li-ion 16340 • Время работы от батареек до 180 мин. • Крепление на планку Weaver • В комплекте дополнительное крепление с планкой Weaver для длинноствольного оружия • Прочный корпус из авиационного алюминиевого сплава
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х9
Вес, г.
400

Описание товара Фонарь тактический подствольный Veber Tick-2P weaver

Veber Tick-2P weaver – тактический подствольный фонарь, который предназначен для установки на короткоствольное и длинноствольное оружие с планкой «Weaver». Фонарь предназначен для обнаружения и освещения цели в страйкболе и спортивной стрельбе в ночных условиях и в условиях ограниченной видимости. Световой поток мощностью 700 лм с дальностью 194 м Диод фонаря формирует сфокусированный световой луч высокой мощности 700 лм на дистанции до 194 м. Используемая в конструкции фонаря TIR-линза с полным внутренним отражением обеспечивает высокую оптическую эффективность (КПД около 90%), однородность света и отсутствие боковой засветки. Световое пятно фонаря имеет яркий центр для освещения цели на большой дистанции и периферийное пятно вокруг для быстрого обнаружения цели. Питание фонаря Питание фонаря осуществляется от 2-х батареек типа CR123A или литиевых аккумуляторов 16340 (приобретаются отдельно). Батарейки вставляются в отсек под крышкой, которая надежно фиксируется винтом. Время работы от батареек составляет до 180 минут. Торцевая и тактическая выносная кнопка Для активации фонаря используются торцевая или выносная тактическая кнопка. С помощью торцевой кнопки, расположенной на задней крышке, можно включать фонарь в режиме постоянного свечения или в режиме стробоскопа. Идентичные режимы доступны с выносной тактической кнопкой с прямым приводом, которая подключается к контактному гнезду. С такой кнопкой не придется менять положение рук во время прицеливания для включения фонаря. Выносная кнопка выполнена из металла и имеет крепление на Weaver, что позволит надежно закрепить ее на боковой планке оружия. Режим стробоскопа Режим стробоскопа активируется при двойном быстром нажатии кнопки. В режиме «стробоскоп» светоотдача в импульсе выше, чем в режиме «постоянного света», поэтому дальность действия увеличивается примерно на 15%. Частота мерцания стробоскопа составляет приблизительно 8 Гц. Режим стробоскопа служит для упрощения поиска игрока или дезориентации противника в процессе военно-спортивной игры. Быстросъемное крепление на Weaver Быстросъёмное крепление Veber Tick-2P weaver на планку Weaver (от 25 мм) исключает необходимость держать его в руках и обеспечивает надежную фиксацию фонаря на планке. Система крепления Fast Lock позволяет одним движением установить фонарь на оружие или снять, что ускоряет вооружение команды при подготовке к игре. В комплект также входит металлическое крепление с планкой Weaver для установки фонаря на длинноствольное оружие (от 40 мм). Количество посадочных слотов планки Weaver – 4 шт. Корпус из авиационного алюминия Компактный корпус фонаря изготовлен из анодированного авиационного алюминия, который гарантирует коррозийную стойкость и прочность. Гладкая поверхность корпуса в сочетании с большой толщиной металла обеспечивает износостойкость и долгий срок службы прибора. Благодаря резиновому уплотнителю на крышке батарейного отсека корпус фонаря герметичен и имеет защиту от дождя до 15 минут. Фонарь упакован в твердый пластиковый кейс, в котором его удобно хранить и транспортировать.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Фонарь
Особенности
• Световой поток 700 лм • Максимальная дальность освещения 194 м • Режим стробоскопа • Активация с помощью торцевой или тактической выносной кнопки • Выносная кнопка металлическая, с креплением на Weaver • Питание от 2-х батареек CR123А / Li-ion 16340 • Время работы от батареек до 180 мин. • Крепление на планку Weaver • В комплекте дополнительное крепление с планкой Weaver для длинноствольного оружия • Прочный корпус из авиационного алюминиевого сплава
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Tick-2P weaver – тактический подствольный фонарь, который предназначен для установки на короткоствольное и длинноствольное оружие с планкой «Weaver». Фонарь предназначен для обнаружения и освещения цели в страйкболе и спортивной стрельбе в ночных условиях и в условиях ограниченной видимости. Световой поток мощностью 700 лм с дальностью 194 м Диод фонаря формирует сфокусированный световой луч высокой мощности 700 лм на дистанции до 194 м. Используемая в конструкции фонаря TIR-линза с полным внутренним отражением обеспечивает высокую оптическую эффективность (КПД около 90%), однородность света и отсутствие боковой засветки. Световое пятно фонаря имеет яркий центр для освещения цели на большой дистанции и периферийное пятно вокруг для быстрого обнаружения цели. Питание фонаря Питание фонаря осуществляется от 2-х батареек типа CR123A или литиевых аккумуляторов 16340 (приобретаются отдельно). Батарейки вставляются в отсек под крышкой, которая надежно фиксируется винтом. Время работы от батареек составляет до 180 минут. Торцевая и тактическая выносная кнопка Для активации фонаря используются торцевая или выносная тактическая кнопка. С помощью торцевой кнопки, расположенной на задней крышке, можно включать фонарь в режиме постоянного свечения или в режиме стробоскопа. Идентичные режимы доступны с выносной тактической кнопкой с прямым приводом, которая подключается к контактному гнезду. С такой кнопкой не придется менять положение рук во время прицеливания для включения фонаря. Выносная кнопка выполнена из металла и имеет крепление на Weaver, что позволит надежно закрепить ее на боковой планке оружия. Режим стробоскопа Режим стробоскопа активируется при двойном быстром нажатии кнопки. В режиме «стробоскоп» светоотдача в импульсе выше, чем в режиме «постоянного света», поэтому дальность действия увеличивается примерно на 15%. Частота мерцания стробоскопа составляет приблизительно 8 Гц. Режим стробоскопа служит для упрощения поиска игрока или дезориентации противника в процессе военно-спортивной игры. Быстросъемное крепление на Weaver Быстросъёмное крепление Veber Tick-2P weaver на планку Weaver (от 25 мм) исключает необходимость держать его в руках и обеспечивает надежную фиксацию фонаря на планке. Система крепления Fast Lock позволяет одним движением установить фонарь на оружие или снять, что ускоряет вооружение команды при подготовке к игре. В комплект также входит металлическое крепление с планкой Weaver для установки фонаря на длинноствольное оружие (от 40 мм). Количество посадочных слотов планки Weaver – 4 шт. Корпус из авиационного алюминия Компактный корпус фонаря изготовлен из анодированного авиационного алюминия, который гарантирует коррозийную стойкость и прочность. Гладкая поверхность корпуса в сочетании с большой толщиной металла обеспечивает износостойкость и долгий срок службы прибора. Благодаря резиновому уплотнителю на крышке батарейного отсека корпус фонаря герметичен и имеет защиту от дождя до 15 минут. Фонарь упакован в твердый пластиковый кейс, в котором его удобно хранить и транспортировать.
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