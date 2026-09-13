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Характеристики
Тип товара
Фонарь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722506
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• Фонарь для ИК приборов
• Длина волны 750 нм
• Крепление на планку Weaver
• Алюминиевый корпус
• Компактные размеры и легкий вес
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
100
Описание товара Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver
Veber TacticsIR 175 Weaver – мощный тактический подствольный фонарь, предназначен для установки на ИК приборы ночного видения с планкой «Weaver» для увеличения дальности наблюдения, а также на оружие с дополнительной планкой «Weaver», которое используется с ночными ИК прицелами. Изделие может использоваться и как универсальный ручной фонарь при совместном использовании с цифровым (или на ЭОПе) прибором ночного видения.
В комплекте предусмотрен адаптер для изменения угла Weaver с тремя положениями крепления. Он заменяет стандартный адаптер на низкопрофильное крепление, что позволяет закрепить фонарь под любой стороной ИК прибора.
В устройстве в качестве источника излучения применен ИК диод с длиной волны более 750 нм (красный, условно «невидимый» спектр), безопасный для наблюдения незащищенным глазом.
Съемный диффузор позволяет рассеять поток света и увеличить угол освещения до 10°, без диффузора угол освещения составляет 3°.
Корпус фонаря полностью изготовлен из анодированного авиационного алюминия с безбликовым анодным покрытием.
Передняя крышка батарейного отсека и задняя крышка с кнопкой включения оборудованы уплотнительным кольцом для устойчивости к атмосферным влияниям.
Фонарь питается от батарейки CR123A или литиевого аккумулятора 16340 (приобретаются отдельно).
• Фонарь для ИК приборов
• Длина волны 750 нм
• Крепление на планку Weaver
• Алюминиевый корпус
• Компактные размеры и легкий вес
Страна производитель
Китай
Описание
Veber TacticsIR 175 Weaver – мощный тактический подствольный фонарь, предназначен для установки на ИК приборы ночного видения с планкой «Weaver» для увеличения дальности наблюдения, а также на оружие с дополнительной планкой «Weaver», которое используется с ночными ИК прицелами. Изделие может использоваться и как универсальный ручной фонарь при совместном использовании с цифровым (или на ЭОПе) прибором ночного видения.
В комплекте предусмотрен адаптер для изменения угла Weaver с тремя положениями крепления. Он заменяет стандартный адаптер на низкопрофильное крепление, что позволяет закрепить фонарь под любой стороной ИК прибора.
В устройстве в качестве источника излучения применен ИК диод с длиной волны более 750 нм (красный, условно «невидимый» спектр), безопасный для наблюдения незащищенным глазом.
Съемный диффузор позволяет рассеять поток света и увеличить угол освещения до 10°, без диффузора угол освещения составляет 3°.
Корпус фонаря полностью изготовлен из анодированного авиационного алюминия с безбликовым анодным покрытием.
Передняя крышка батарейного отсека и задняя крышка с кнопкой включения оборудованы уплотнительным кольцом для устойчивости к атмосферным влияниям.
Фонарь питается от батарейки CR123A или литиевого аккумулятора 16340 (приобретаются отдельно).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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