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Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver

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Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 1
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 2
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 3
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 4
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 5
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 6
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 7
Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 1
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 2
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 3
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 4
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 5
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 6
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 7
  • Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722506
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Фонарь
Особенности
• Фонарь для ИК приборов • Длина волны 750 нм • Крепление на планку Weaver • Алюминиевый корпус • Компактные размеры и легкий вес
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
100

Описание товара Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver

Veber TacticsIR 175 Weaver – мощный тактический подствольный фонарь, предназначен для установки на ИК приборы ночного видения с планкой «Weaver» для увеличения дальности наблюдения, а также на оружие с дополнительной планкой «Weaver», которое используется с ночными ИК прицелами. Изделие может использоваться и как универсальный ручной фонарь при совместном использовании с цифровым (или на ЭОПе) прибором ночного видения. В комплекте предусмотрен адаптер для изменения угла Weaver с тремя положениями крепления. Он заменяет стандартный адаптер на низкопрофильное крепление, что позволяет закрепить фонарь под любой стороной ИК прибора. В устройстве в качестве источника излучения применен ИК диод с длиной волны более 750 нм (красный, условно «невидимый» спектр), безопасный для наблюдения незащищенным глазом. Съемный диффузор позволяет рассеять поток света и увеличить угол освещения до 10°, без диффузора угол освещения составляет 3°. Корпус фонаря полностью изготовлен из анодированного авиационного алюминия с безбликовым анодным покрытием. Передняя крышка батарейного отсека и задняя крышка с кнопкой включения оборудованы уплотнительным кольцом для устойчивости к атмосферным влияниям. Фонарь питается от батарейки CR123A или литиевого аккумулятора 16340 (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Фонарь тактический подствольный Veber TacticsIR 175 Weaver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Фонарь
Особенности
• Фонарь для ИК приборов • Длина волны 750 нм • Крепление на планку Weaver • Алюминиевый корпус • Компактные размеры и легкий вес
Страна производитель
Китай
Описание
Veber TacticsIR 175 Weaver – мощный тактический подствольный фонарь, предназначен для установки на ИК приборы ночного видения с планкой «Weaver» для увеличения дальности наблюдения, а также на оружие с дополнительной планкой «Weaver», которое используется с ночными ИК прицелами. Изделие может использоваться и как универсальный ручной фонарь при совместном использовании с цифровым (или на ЭОПе) прибором ночного видения. В комплекте предусмотрен адаптер для изменения угла Weaver с тремя положениями крепления. Он заменяет стандартный адаптер на низкопрофильное крепление, что позволяет закрепить фонарь под любой стороной ИК прибора. В устройстве в качестве источника излучения применен ИК диод с длиной волны более 750 нм (красный, условно «невидимый» спектр), безопасный для наблюдения незащищенным глазом. Съемный диффузор позволяет рассеять поток света и увеличить угол освещения до 10°, без диффузора угол освещения составляет 3°. Корпус фонаря полностью изготовлен из анодированного авиационного алюминия с безбликовым анодным покрытием. Передняя крышка батарейного отсека и задняя крышка с кнопкой включения оборудованы уплотнительным кольцом для устойчивости к атмосферным влияниям. Фонарь питается от батарейки CR123A или литиевого аккумулятора 16340 (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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