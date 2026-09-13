Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND
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Характеристики
Описание товара Стойка KUPO 023H MIDI PRO STAND
Стойка KUPO 023H Midi Pro Stand — это прочная и надёжная стойка, выполненная из крепкого алюминия с анодированным чёрным покрытием. В комплекте шаровая головка для установки цифровых фото- и видеокамер. Колонна стойки состоит из трех секций, длина в сложенном виде 86 см, а вес всего 1,4 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Алюминиевая муфта винтовых зажимов секций обеспечивает высокую устойчивость и упругость, надёжно удерживая оборудование. Ножки стойки оснащены защитными накладками, которые предохраняют поверхность пола от повреждений. Сверху на центральной колонне запрессован цельный штифт, обеспечивающий прочное и безопасное крепление. Двойные распорки на ножках придают стойке дополнительную жёсткость и стабильность, обеспечивая уверенную работу даже с тяжёлым оборудованием. Kupo Midi Pro Stand Stabilized — это выбор профессионалов, которым нужна надёжная, универсальная и удобная в использовании стойка.
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