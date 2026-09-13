Стойка GreenBean Titan 280R BABY STEEL
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Характеристики
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
11
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
104 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722471
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Характеристики
Бренд
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
11
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
104 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.12х0.1
Вес, кг.
3
Описание товара Стойка GreenBean Titan 280R BABY STEEL
GreenBean Titan 280 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 280 см для установки цифровых фото-и видеокамер. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1/4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг.
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Бренд
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
11
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
280
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
104 см
Страна производитель
Китай
GreenBean Titan 280 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 280 см для установки цифровых фото-и видеокамер. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1/4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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